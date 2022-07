Mor un nen ofegat a la piscina d'estiu de Móra d’Ebre

a conseqüència d'una la part més profunda de la piscina d'estiu de(Tarragona). Ho ha pogut confirmarper mitjà del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).L'avís de l'incident s'ha rebut a les 17:59 hores d'aquest divendres i ràpidament dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat s'han desplaçat fins al lloc dels fets., res s'ha pogut fer per salvar la vida del petit. L'de Móra d'Ebre ha emès unoficial on ha mostrat el suport de tots els seus membres i de la població a la família afectada per la pèrdua i ha decretatEl consistori també ha suspès tots els actes del cap de setmana previstos itot i que el recinte complia amb les mesures de seguretat necessàries.L'alcalde,, ha ofert en nom del consistori i de tot el poble ajuda a la, i tot el suport psicològic necessari en aquesta dolorosa vivència.

