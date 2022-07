Elsinvestiguen la mort d'un fetus en un avortament, trobat en un pis del barri de lade dimecres a la nit . Segons ha avançat el Segre, l'embarassada és una noia de 22 anys que hores abans havia ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova per una hemorràgia.Tot i que encara falta saber els resultats de l'autòpsia per saber si ja estava mort en el moment de l'avortament o si va morir després, el rotatiu ha apuntat que el fetus va nàixer viu i que posteriorment va ser ofegat.L'ha assegurat que no sabien que estava embarassada i, per això, els Mossos també investigaran les circumstàncies de la jove, que continua ingressada. Ella vivia alon es va descobrir el fetus amb el seui la mare d'ell. Va ser la sogra qui va trobar el fetus en una bossa al lavabo i va trucar a emergències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor