El Barcelona Beach Festival reclama a l'Ajuntament de Sant Adrià que rectifiqui i no l'obligui a cancel·lar

L'organitzador delhaen un comunicat adedel Besòs quei no l'obligui a cancel·lar l'esdeveniment. Live Nation reacciona així a la decisió del consistori deper al certamen un dia abans que se celebri per manca de documentació.Els responsables del festival subratllen que, un informe de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat, "responsable d'autoritzar l'activitat". Per aixòeldela sol·licitud ", malgrat que ells havien presentat el projecte de l'activitat "amb l'antelació suficient".Els organitzadors subratllen que el festival, que se celebra al Parc del Fòrum, té una història de sis edicions, del 2014 al 2019, i que, per tant, tenen un coneixement "extens i exhaustiu" de la documentació "i els terminis".Alhora alerta queprovoca un perjudici "enorme" tant a Sant Adrià com a Barcelona, amb el benentès que "més de 25.000" persones d'arreu del món assisteixen a un certamen que, fins al moment, continua sense permís municipal.Davant d'aquesta situació, Live Nation ha anunciat unacontrade Sant Adrià, Filo Cañete, i contra la, Ruth Soto. També demanarà a l'Ajuntament una reclamació de responsabilitat patrimonial. L'empresa no renuncia a celebrar l'esdeveniment aquest dissabte, però demana disculpes de bell antuvi a artistes i assistents si no aconsegueix una "rectificació" del consistori.L'Ajuntament de Sant Adrià, però, manté a les deu de la nit d'aquest divendres que no pot autoritzar el festival. En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa del municipi,, s'ha mostratper la situació, més encara després que els organitzadors hagin anunciat una querella contra ella, però es manté en quèper emetre l'informe que falta per a la llicència.Cañete defensai recorda que els únics que poden elaborar aquest informe són els Bombers. Considera, a més, que ". De moment, el consistori ha precintat el recinte en coherència amb la denegació de llicència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor