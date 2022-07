Més de la meitat dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona farà vacances durant l'estiu

Mentre els Mossos d'Esquadra augmenten el dispositiu policial per als mesos d'estiu,. Segons ha publicat el diari Ara, elde tots els agents del cos podrà ferentre els mesos de, tot i ser l'època de l'any amb més problemes.Es tracta d'unque els agents van adquirir abans de les olimpíades del 1992, quan la ciutat no era tan turística ni patia tants problemes de seguretat. El, el rotatiu esmentat ja va destapar el percentatge del 80% sobre les vacances d'estiu. En aquell moment, la tercera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, es va comprometre ade vacances. Enguany, però, tres anys després,i, de fet, durant la reunió entre Ajuntament i sindicats del desembre passat per negociar el conveni laboral no es va tractar el tema de les vacances.Elestipula que el personal de la Guàrdia Urbana podrà sol·licitar vacances fins a uni ofereix dos dies extres als agents que escullin fer-les fora dels mesos d'estiu. Els números per aquest estiu són, però, unali un. Això comporta que l'agost sigui el mes de l'any amb menys agents treballant.Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat a l'Ara quei justifiquen que han incrementat en 300 efectius la plantilla d'agents des del 2019. Es tracta d'una declaració que és totalment contraposada a la que va fer aquest dijous el conseller d'Interior,, que, juntament amb el cap dels Mossos,, van advertir d'un estiu complicat i van anunciar el

