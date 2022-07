L'SMS que et vol robar 50 euros cada setmana

🚨#OSIaviso | Identificada oleada de SMS notificando una supuesta suscripción a un servicio de juegos que puede acabar realizándote un cargo indebido. #AvisosDeSeguridad



L'(OSI) ha alertat d'unaque es realitza a partir deamb què volen robar setmanalment als ciutadans. Segons han explicat en un comunicat, s'ha detectat la "recepció d'SMS fraudulents notificant als usuaris la subscripció a un servei de jocs per unaa la setmana".Els ciberdelinqüents, indiquen des de l'OSI, que per realitzar l'estafa envien un missatge de manera setmanal en què s'inclou unper cancel·lar la subscripció al servei de jocs en línia. Quan l'usuari prem sobre l'enllaç, però, és quan es comet el: els estafadorsL'SMS que més circula té el nom de, però l'OSI adverteix que "no es descarta que es puguin rebre SMS de característiques similars amb diferents noms, tipologies de serveis i quantitats de subscripció". Així, l'oficina demanaper si es reben missatges semblants al descrit.

