L'acusat d'assetjar Paula Bonet diu que era «sarcasme» i que estava trastornat

L'acusat d'assetjar l'artista., ha dit durant el judici d'aquest divendres que ho va fer patint un trastorn mental que li feia creure que ella tenia interès en ell. Ho ha anomenat. La defensa de Bonet, pilotada per, ho ha posat en qüestió i ha recordat que no ha dit mai durant tota la causa que patís aquesti que, a més, la forense ha negat sempre que tingués cap problema mental. "Vaig anar a una xerrada seva i vaig veure que es fixava en mi i vaig començar a pensar que em tirava hams", ha dit l'acusat als periodistes.El judici s'ha fet a porta tancada i sense contacte visual entre víctima i acusat per petició de Bonet, malgrat que la defensa de l'home ho ha intentat evitar fins a última hora. L'acusat ha definit les amenaces que llançava a Bonet com a "" i ha explicat que primer es va acostar a la il·lustrador per interès en la seva obra i per conèixer-la, i que quan va rebre la primera denúncia volia parlar amb ella per demanar-li disculpes. Les amenaces de matar-la, violar-la i provocar-li un avortament eren, ha dit l'acusat, una "batalla de galls".Victor G. també ha assegurat que ha estat víctima d'un, tot i que la defensa de Bonet ha remarcat que res d'això no s'ha aportat mai a la causa. De fet, l'advocada, tot i defensar el dret de defensa, ha denunciat que la declaració de l'acusat ha estat una nova agressió i que és insultant que digui que Bonet estava enamorada d'ell. "Presentar-se com a víctima no deixa de ser una manifestació clàssica de, ha dit Vall. També ha criticat que l'home hagi insinuat que Bonet ha utilitzat la causa per guanyar fama. L'artista, de fet, ha hagut d'aturar la seva activitat pública per l'assetjament.La defensa demanapermentre que laen demana tres pels mateixos delictes. L'advocat de l'home ha demanat l'o, si no, que la jutge tingui en compte el suposat trastorn mental com a eximent per no entrar a la presó. Víctor G. ha passat deu mesos en presó provisional. Van ser els únics mesos dels darrers tres anys que Bonet ha pogut estar tranquil·la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor