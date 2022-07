Feijóo es posa la pell de xai per revifar el PP a Catalunya

ha afirmat aquest divendres que elha de ser" i ha de buscar el vot dels qui mai l'han votat. Feijóo ha dit que hi ha moltes persones que mai han votat el PP català i se'ls ha de donar raons perquè ho facin. Ho ha dit en l'escola d'estiu de la formació a Catalunya que se celebra a Cerdanyola del Vallès. Ha estat un gir cap al missatge més pragmàtic del líder gallec després que, en vigílies de les eleccions andaluses, es referís a apartheid per parlar de l'escola catalana." Després de les eleccions andaluses , on el seu partit va obtenir la majoria absoluta, amb els sondejos a favor, amb un Vox que ha vist aturat el seu creixement, Feijóo ha recuperat el discurs moderat en el qual se sent més còmode. Aquest cop no ha fet cap referència a l'apartheid a les escoles, tot i una lleu referència a lade les famílies i les escoles a Galícia. El polític gallec ha manifestat que sempre ha tingut "respecte" per Catalunya,i una societat de la qual molts espanyols han après sobre la seva "obertura al món i el seu cosmopolitisme".Ha mostrat la seva confiança en què el PP català s'està recuperant electoralment. Els populars, que(amb elmoderat dels primers anys) i 19 (amb) araPerò al llarg de tota la seva intervenció, que ell mateix ha qualificat de, no ha deixat de donar consells als seus sobre com poden ser una part del paisatge polític, que els darrers anys els ha deixat en una posició marginal. Alhora, ha subratllat la cohesió del partit i, en referència als qui busquen diferències entre, ha dit que només hi ha un model en el PP.El dirigent gallec ha exposat les que creu que són les qualitats d'un bon polític: generar, treballar, treballar amb humilitat, tenir intel·ligència i tenir. En totes elles ha suggerit que els populars catalans s'ho han de treballar. Ha enarborat la campanya d'Andalusia i com va notar que el PP guanyaria clarament les eleccions, perquè va saber generar il·lusió entre la gent iHa insistit en diverses ocasions en la necessitat de mostrar sensibilitat suficient per dirigir-se a la gent que fins ara ha restat al marge de la formació perquè. Cosa que ha fet venir bé per criticar el Govern català, que segons ell "ha oblidat que es governa per tothom".Feijóo ha tornat a dir queo de l'instagram, ni de buscar culpables, coses que requereixen treballar menys del que implica elaborar proposicions de llei. Ha aconsellat als qui l'escoltaven que comencin treballant al carrer i no en tancar-se als despatxos. quemés, que s'exigeixin més i que mantinguin la intel·ligència per "connectar amb la societat catalana". Ha advertit que hi ha molta gent que han votat altres partits i ara no n'estan convençuts. Se suposa que no es referia tant als votants de Vox com a possibles exvotants convergents o socialistes.Hasobre el discurs de queixa constant del sobiranisme sobre l'Estat quan ara unes forces polítiques que governen Catalunya i abans unes altres sempre han acabat votant els pressupostos generals de l'Estat.El líder del PP ha explicat de què se sent més orgullós de la seva gestió com a president de la Xunta i ha destacat dues coses: que Galícia és la comunitat que menys deute públic ha acumulat, sense la necessitat de demanar ajuda al ministri d'Hisenda, i queNúñez Feijóo ha advertit contra "la supèrbia i el sectarisme". Ha assegurat que el bon polític és el que sap que guanyar unes eleccions és el passat i que el futur comença treballant per no perdre la confiança de l'electorat. El líder del PP ha criticat la política basada en les. El model desitjable és el de la política útil, la que connecta amb la gent i millora els seus problemes, "la que no passa de moda". En definitiva, Feijóo recepta als seus moderació i sensibilitat per recuperar espai electoral i mostra la pell de xai quan ve a Catalunya., el president del PP a Catalunya, ha presentat Feijóo assenyalant que en només tres mesos, el partit ha passat de patir "una crisi gairebé existencial" a consolidar-se com a alternativa real a. Ha volgut donar ànims als militants del PP català recordant les eleccions andaluses i la victòria per majoria absoluta de Moreno Bonilla: "No hi ha malediccions bíbliques si es fan les coses bé", ha dit, per assegurar que el partit a Catalunya vol nodrir els vots que han de dur Feijóo a la Moncloa.Fernández ha dit que són alternativa al, diferenciant el socialisme del sanchisme, que és una cultura política que busca només "el poder pel poder" sense escrúpols. Ha fet una referència a la "unitat entre catalans, entre catalans i espanyols, i entre europeus".

