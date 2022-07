L'OMS demana una resposta «urgent» contra la verola del mico

L'Organització Mundial de la Salut () demana unadesprés que els casos de verola del mico s'han triplicat a Europa les últimes dues setmanes. En un comunicat, l'organisme reclama prendre accions coordinades per frenar la malaltia a la regió, on es registren el 90% dels casos.L'OMS revisarà aviat si la verola del mico suposa una(PHEIC, per les sigles en anglès). En un comunicat, apunta que cal que els països augmentin la vigilància sobre la verola del mico, enviïn missatges clars al públic i als col·lectius afectats i incrementin la. La majoria dels casos són en persones d'entre 21 i 40 anys i el 10% han hagut de ser hospitalitzats.Tres quartes parts dels infectats han informat de símptomes comEntre els homes infectats, l'OMS assenyala que la majoria han assegurat haver mantingut relacions sexuals amb altres homes. L'organització també crida a lluitar contra, que pot provocar que molts prefereixin no presentar-se a les autoritats sanitàries "temorosos de les conseqüències"."De la lluita contra el VIH sabem com l'estigma impulsa encara més els brots i les epidèmies, però permetre que la nostra por a l'estigma ens impedeixi actuar pot ser igual de perjudicial", assegura el director regional per Europa de l'OMS, el doctorL'OMS apunta que un petit nombre dels infectats també són "convivents, parelles heterosexuals, contactes no sexuals o nens". De fet, una de les raons que ha fet saltar les alarmes és una major"Simplement, no hi ha lloc per a la complaença, especialment aquí, a la regió europea, amb un brot ràpid que cada hora, dia i setmana, alerta Kluge, que també apunta que es tracta d'una oportunitat per capitalitzar les lliçons apreses durant la pandèmia de Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor