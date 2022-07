Les sabatilles més populars de Barcelona canvien de casa per ordre del jutge

Falten cinc minuts per a les cinc de la tarda i l'activitat a laés frenètica. Uns turistes francesos passegen amb gelats enormes en direcció a la plaça de l'Àngel mentre un grup de britànics camina a pas lent bevent-se batuts de fruites multicolors. Des de la cruïlla amb el carrer del Veguer la vista panoràmica permet distingir clarament els visitants dels barcelonins que aprofiten la tarda del dimarts per fer gestions alPrimera parada: l'aparador de la històrica. La senyora, que sembla que acaba de sortir del metro perquè guarda la mascareta i un targeter a la bossa, observa atentament els diferents tipus de cacau que hi ha exposats i llegeix, gairebé en veu alta els petits cartells que els diferencien. Es gira i, gairebé sense moure's del lloc, contempla la portalada de la també històrica. Ara sí, unes quantes passes endavant la condueixen fins a la porta de l'Se n'ha adonat: el cartell de "fi d'activitat" que fa uns dies penjava a sota de les lletres lluminoses de la botiga ja no hi és. Se n'ha alegrat i no pot evitar entrar a preguntar. "Que no tanqueu al final, nena?", diu a la dependenta que trafega amb caixes i caixetes de sabates sense parar.Sí. La Casa de les Sabatilles era una de les botigues "de tota la vida" que encara seguien vives a la Baixada de la Llibreteria. Convivia entre basars de souvenirs i tendes especialitzades en gorres, objectes de pell i CBD stores. Hi convivia fins a aquest dijous 30 de juny al vespre, quan va abaixar la persiana per últim cop, almenys com a botiga de sabatilles i espardenyes típiques catalanes. Estava, almenys,, però una ordre de desnonament els ha obligat a tancar. "Han sigut cinc anys de tràfec fins que el maig passat ens van donar un mes per marxar del local", explica, actual propietari de la Casa de les Sabatilles, aFa cinc anys que es va morir la seva mare i la botiga va deixar d'estar a nom de la família, peròFaanys que Iglesias es mouper salvar el negoci que el seu pare va comprar en un traspàs eli que incloïa. La primera va ser el, quan va, i lahavia de ser el, quan va. La sorpresa, però, va ser quan Iglesias es va trobar que. La propietat del local va canviar el 2001, quan una gran societat va comprar-lo i no va ser informada dels acords establerts el 1984. Uns acords que van ser únicament verbals i, amb laque no permetia les dues subrogacions, van quedar totalment oblidats.La família Iglesias ha intentat fer mans i mànigues per no perdre el local, ha recorregut jutjats i fins i tot ha arribat a l'Audiència Nacional. Però no, sempreperquè no s'ha pogut demostrar amb papers o per escrit els acords del contracte. Així s'excusa l'empresa propietària que, amb la mort de la mare el 2017, s'afanya a recuperar l'establiment. Després de tots aquests anys de batalla judicial, la sentència ja és ferma i favorable a la propietat. "És una llei amb efecte retroactiu que genera inseguretat legal", lamenta Iglesias, que es mira el local des de la porta. Aquesthavien de, i així ho van fer. "", explica anunciant que el dilluns 4 era la data límit.Iglesias va guanyar el concurs municipal d'uns baixos de protecció oficial per obrir un negoci de proximitat a Ciutat Vella, però no està disponible. Calia adequar-lo i, com a molt d'hora, li oferien per al primer o segon trimestre del 2023, una data a la qual no podia esperar. Així, fins fa uns dies no tenien previsió d'ubicar el negoci en un altre local, donat l'elevat preu dels lloguers al barri -i a la ciutat, en general. Finalment, però, han trobat un petit establiment alLa històrica Casa de les Sabatilles de la Baixada de la Llibreteria tanca, però la família Iglesias podràdonant a conèixer lai evitar, en la mesura del possible, la contínua turistificació del Gòtic.

