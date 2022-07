Neix La Fera, la primera «fàbrica de creació» de continguts digitals en català

Àmbits d'actuació

Acompanyar la incipient escena de, contribuir a la sevai afavorir ladins i fora de Catalunya són elsla primera "".La iniciativa, impulsada per un grup divers de persones amb el suport d'Òmnium i la Fundació.Cat, tindrà diversos fronts:per a activitat amb públic en directe dels principals creadors digitals en català.", ha proclamat aquest divendres Albert Lloreta, un dels impulsors.La posada de llarg de La Fera (nom al·lusiu a 'la fera ferotge' de la cançó d'Ovidi Montllor, com a metàfora d'un sector que demana ser tret de la gàbia) es produirà aquest mateix divendres amb l'APLEK, la primera trobada anual de creadors digitals en català, a la sala Paral·lel 62 (l'antiga Sala Barts). La cita aplegarà més de mig miler de persones en la seva primera convocatòria i inclourà trobades temàtiques de creadors per àmbits (podcasts, streamers i creació de continguts) i servirà per fer entrega dels tresdel concurs-llançadora anual de creadors ', que respon a un dels principals àmbits d'actuació de La Fera: el finançament de projectes.Una mostra de l'activitat creixent dels creadors digitals en català és el nombre de projectes que s'han presentat al Programa Embrió: un total de 245 (el 42,13% han sigut podcasts, el 18.52% streamers i el 39.35% creadors i creadores de continguts, un calaix que inclou tiktokers, youtubers, divulgadors, booktubers, videògrafs d’Instagram i Twitter). Aquesta és una escena incipient, que particularment després de la pandèmia ha viscut una explosió de creadors i de continguts. No obstant això, pel que fa al català, el fenomen no ha tingut una traducció anàloga en públic i interès comercial, i d'aquí l'oportunitat de La Fera, tal com ha raonat un dels seus impulsors, Albert Lloreta.L’activitat de La Fera es desplegarà a través de cinc grans àrees d’actuació diferenciades, començant pel, a través de l'esmentat concurs-llançadora anual de creadors, el Programa Embrió. També vehicularà ajudes i beques directes destinades a la creació de continguts en català a plataformes i oferirà suport econòmic a projectes concrets estratègics en àmbits on el català no té presència.Lacreatiu serà una segona àrea d’actuació, mitjançant l’assessorament a creadors, podcasters i streamers i en el foment del seu vincle amb marques, empreses, administració i entitats que busquin fer campanyes de publicitat i patrocini. La tercera,destinats a públics estratègics (joves, nouvinguts, públic internacional).La quarta àrea d’actuació serà eli neutres de l'en la indústria creativa digital a través d’un portal, ('Rang.cat', que arribarà en fase beta a finals d'any) on es podrà conèixer la salut general de la llengua, i les dades d’audiència concretes de creadors en diverses plataformes, i que serà la primera pedra d’un nou mercat de publicitat digital.Finalment, La Fera també vol construir una, una seu des d’on acollirà l’activitat amb públic en directe dels principals creadors digitals en català, amb l’ambició de ser l’espai referent del panorama. També s’hi oferiran residències tècniques i creatives per a millorar projectes, trobades, cursos i tallers i s’hi celebraran esdeveniments, trobades i jornades anuals del sector. La seu tindrà un plató digital. Els seus impulsors encara estan treballant per trobar aquest espai, que es vol que estigui radicat a Barcelona.

