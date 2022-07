Les primàries de Junts a Sant Cugat acaben en empat a 75 vots entre el dos candidats

Un llarg procés intern

Encaraa leshanamb exactament un(75 i 75 vots per a cada candidat). El surrealisme cupaire, en certa manera, s'ha infiltrat a les venes dela formació, que ha acabat replicant l'escenari dels 1.515 vots que van tenir lloc durant l'assemblea nacional dels anticapitalistes quan decidien entre donar llum verda o bloquejar la investidura d'Artur Mas l'any 2015.Segons ha informat el partit local, amb una, l'empat absolutament tècnic no permet donar pas a un guanyador clar. Davant d'aquesta situació, els dos alcaldables han manifestat que "ha guanyat el partit" i s'han conjurat a continuar treballant peri el "fair play" que, apunten, han mantingut durant tota la campanya.No obstant això, també s'han emplaçat a trobar-se la setmana vinent perque, ara sí, determini qui acabarà encapçalant la llista electoral de Junts de cara a lesamb l'objectiu de reconquistar el govern de Sant Cugat de les mans del govern d'esquerres.Així doncs, es continua allargant un procés que està durant prop d'un any i que ha tingut diverses postulacions i, en conseqüència, diverses baixes. En un primer moment, va caure amb certa polèmica l'exalcaldessa Carmela Fortuny i, mesos més tard, també ho acabaria fent la jove candidatura d'Aitor Arriaga que no va acabar d'aconseguir esgarrapar els avals necessaris per continuar dins de la cursa.

