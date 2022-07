Els Mossos consoliden el desplegament de la Policia Marítima amb tres noves embarcacions

Exercici demostratiu

Elshan consolidat el desplegament de laamb la incorporació de tres noves embarcacions que permetran dur a terme les competències que tenen assignades també des del litoral català. Aquest divendres s'ha presentat al port de(Garraf) el conjunt d'embarcacions que configuren la unitat, entre elles tres embarcacions que s'han incorporat en els darrers mesos, amb una demostració pràctica en què també hi han participat dos helicòpters."Exercim totes les competències i les volem totes, els Mossos són una policia integral, i això vol dir que ho són al conjunt del territori, també al mar", ha assenyalat durant la presentació el conseller d'Interior,Amb la consolidació de la unitat, el cos de Mossos d'Esquadra vol traslladar la seva actuació també al litoral català. "De la mateixa manera que es desenvolupen funcions de Seguretat Ciutadana, traslladem aquesta actuació al mar", ha destacat Elena.Unes funcions que se centren en el. D'aquesta manera, es vol garantir tant la seguretat en la pràctica esportiva al mar com, per exemple, que tothom qui manipula una embarcació tingui la documentació corresponent per a poder-ho fer. "Parlem de proximitat, i això és ser-hi a tot arreu, una fita que s'emmarca en l'horitzó 2030 i en tenir 22.000 agents dels Mossos d'Esquadra", ha afegit el conseller.La consolidació de la unitat ha permès veure en acció per primer cop les tres darreres embarcacions que ha adquirit el cos des del mes d'octubre i fins el mes de maig, amb una eslora de 12,83 metres i un calat màxim inferior de 0,69 metres, i amb capacitat per a fins a deu persones. Cada una d'elles es troba en una de les bases navals del cos, a Palamós, L'i Vilanova i la Geltrú, on s'ha fet la presentació del conjunt d'embarcacions.Les naus han estat batejades amb els noms de, aquesta darrera en honor a una oceanògrafa pionera, que ha rebut un homenatge per part del conseller d'Interior. L'encarregada de representar-la ha estat la seva neboda,La demostració ha simulat l'operació de detecció, persecució i abordatge d'una embarcació que presumptament transportava droga. Els ocupants d'aquesta embarcació han llançat un farcell al mar, que posteriorment una unitat subaquàtica ha recuperat, mentre des d'una de les embarcacions policials s'ha fet efectiva la detenció dels presumptes traficants.En total hi han participat cinc embarcacions, dos helicòpters amb agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) i dos drons, que han permès fer seguiment visual i control perimetral des de l'aire de l'actuació. Al marge dels vehicles utilitzats en l'exercici, el cos disposa de més embarcacions de menor mida, així com la denominada, que aquest estiu ha ubicat la seva base operativa al Port Fòrum, a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor