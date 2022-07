El Govern presenta una «guia de referència» d'Instagram per a administracions públiques

La consellera de Presidència de la Generalitat,, ha presentat aquest divendres una "" per a l'úsper a les, un manual per ajudar l'ús d'aquesta xarxa social. Vilagrà, acompanyada de la portaveu del Govern,, ha presentat el manual en un acte al Palau robert de Barcelona.La consellera ha afirmat que es tracta d'unamb "per al personal directiu d'institucions que vulguin estar presents" a Instagram, i ha destacat que la guia és de fàcil lectura, amena i pràctica.ha defensat la importància d'unai de ser on siguin els ciutadans, i ha sostingut que les xarxes socials són "unaL'objectiu del manual d'Instagram és oferir una "", i recull l'experiència i coneixement del Govern en aquesta matèria i la necessitat de tenir unai gestió dels perfils de les administracions públiques a les xarxes.

