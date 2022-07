El Barcelona Beach Festival es queda sense llicència a 24 hores de començar

L'Ajuntament deha deixatel(BBF) aperquè comenci l'esdeveniment musical, que s'havia de celebrar a la Platja del Fòrum, aquest dissabte 2 de juny.En un comunicat, el consistori ha assegurat que no pot autoritzar la celebració de l'esdeveniment perquè. En aquest sentit, ha detallat que no compta amb l'informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, després que l'empresa promotora del festival, Live Nation, el sol·licités el 22 de juny, fora de termini, quan la llei estableix que s'ha de presentar com a màxim 15 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat.L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha afirmat que, "amb la voluntat que es pogués celebrar la setena edició del BBF, va fer la petició de l'informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que finalment ha denegat".Per aquest motiu,, ha explicat que no pot atorgar la llicència d'activitat per a la celebració del BBF d'enguany.

