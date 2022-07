Més de 70 dotacions treballen en un incendi prop d'una urbanització a Castell d'Aro

🔴 L'incendi a Castell d'Aro, molt a prop d'una urbanització: ja hi treballen 74 dotacions https://t.co/J1us688uoR pic.twitter.com/ADupzc52dx — NacióDigital (@naciodigital) July 1, 2022

Elstreballen des de prop de les 13 hores d'aquest divendres en un incendi de vegetació a(Baix Empordà), a la zona de la urbanització, que s'ha ordenat confinar, mentre que la de Les Teules s'ha hagut d'evacuar. El foc ha començat al fons d'un barranc i s'hi treballa amb un total de 74, entre mitjans terrestres i aeris. Per ara, hi ha 35afectades.Segons informen els Bombers, els esforços s'han centrat sobretot a frenar eli hi treballen intensament per evitar que avanci i arribi a. El cos ha informat que el foc ha pujat fins a la carena de la muntanya i està fent focus secundaris al flanc esquerre, cap al barranc del Canyet.Les persones que han hagut de ser desallotjades s'han de dirigir alMunicipal.ha activat elen fase d'alerta, el protocol davant d'incendis forestals, mentre que els ajuntaments de Castell d’Aro ihan fet el mateix amb els seus plans d’emergències municipals per incendis.

