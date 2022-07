Els Bombers preveuen estabilitzar l'incendi de Castell d'Aro al llarg de la nit

Elssegueixen treballant en l(Baix Empordà) quei preveuen. De moment, els Agents Rurals asseguren que ja ha cremat unes 71 hectàrees de terreny i calculen que no n'hi haurà gaires més d'afectades.De fet, l'inspector dels Bombers Santi Lleonart s'ha mostraten les, ja que elhai es preveu quedos grans aliats per apagar les flames. Per altra banda, els cossos d'emergència han anunciat que estan treballant perdurant la nit, si les condicions ho permeten.Gairebé des de primera hora, la urbanització de Les Teules s'ha hagut d'evacuar per la proximitat del foc. Posteriorment, elstambé han desallotjat el Resort, l'Hotel, la masia, la zona dei el Club GolfSegons informa Lleonart, els esforços s'han centrat sobretot a frenar elper evitar que es descontrolés i pogués ser un gran incendi forestalLa idea dels Bombers és estabilitzar-lo durant la nit, però reiteren que segueix "actiu" i hi treballen intensament per evitar que avanci i arribi aLes persones que han hagut de ser desallotjades s'han de dirigir alMunicipal.ha activat elen fase d'alerta, el protocol davant d'incendis forestals, mentre que els ajuntaments de Castell d’Aro ihan fet el mateix amb els seus plans d’emergències municipals per incendis. Protecció Civil i tots els cossos d'emergències han demanat a la gent que no s'acosti a la zona de l'incendi perquè els dispositius puguin treballar correctament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor