Els Bombers estabilitzen l'incendi de Castell d'Aro i els evacuats tornen a casa

Poca cosa...

Per Akatof el 1 de juliol de 2022 a les 18:34 0 0

Es cremen comarques de Lleida i ara comarques de Girona, cost a nivell de vot.. zero, poca gent, no perilla el govern.. si es crema Collserola cost ufffffffffffffffffffffffffff pot salta el govern...no una vegada no.. sino tantes vengades com faigui falta... ja la coneixem la politica que te la generalitat de Catalunya a nivell de prevenció de boscos, i tranquils els bombers van dir que va ser un llamp, i fil per randa els de la generalitat també van dir que va ser un llamp, recoi quin llamp més llarc i que dure, que arrasi Catalunya de punta a punta...