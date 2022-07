El baríton català Carles Pachón guanya un prestigiós concurs alemany de noves veus

El baríton, juntament amb la soprano italiana Francesca Pia Vitale, ha guanyat aquest dijous la, per a noves veus del panorama operístic internacional. El certamen s'ha celebrat a(Alemanya). Pachón s'ha convertit, d'aquesta manera, en el primer cantant de l'Estat que guanya el prestigiós Concurs de cant.El concurs de cant Neue Stimmen, que se celebra cada dos anys des del 1987, és una fantàstica oportunitat per a la promoció de. En aquesta edició, s'hi van presentardels quals van quedar-ne 11 finalistes.Entre ells hi havia Carles Pachón que, aquest dijous, amb la seva actuació on va interpretar, va aconseguir guanyar el primer premi que ha compartit amb Francesca Pia Vitale. Tots dos s'han endut 15.000 euros.Nascut a Navàs (el Bages), Pachón ha estatde renom internacional com al Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas (2017, Barcelona), Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (2018, Las Palmas), Concurso Internacional de Canto Francisco Araiza (2017, Hermosillo - México), i també d’altres de prestigi local com el Concurs Internacional de Música de Les Corts (2016), el Germans Pla de Balaguer (2016) o el Concurs Mirna Lacambra (2015 i 2016).

