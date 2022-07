Aquest és el millor vermut català

Autoritats i premiats, a Vermuts Rofes de Reus, al lliurament dels Vinari 2022. Foto: Reus.cat

Elsvan donar autonomia al concurs dels vermuts perquè veia que any rere any hi havia no només un interès creixent pel producte sinó també un major nombre de cellers que s’animaven a embotellar-ne noves referències. De la primera edició a la d'enguany han passat ja vuit anys, i en aquest temps el certamen ha vist com s’incrementava la participació, així com la diversitat de productes elaborats de punta a punta del país.Enguany, seguint una tendència iniciada al 2021, tots els vermuts han estat doblement avaluats, d’una banda per un jurat professional i de l’altra pel consumidor i públic final, que acaba sent en definitiva qui en gaudeix en moments d'oci i acompanyant l’aperitiu. La gala de lliurament dels premis Vinari 2022 ha tingut llocai ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, i Ramon Roset, director dels Premis Vinari, a més d'altres regidors del consistori. El Vinari Gran Or 2022 és per a, de Priorat B&D Lab.Dos Déus Origins és una gamma jove i fresca que torna a les arrels del vermut i a les nostres arrels, segons el defineixen els seus productors. Per a la seva elaboració s'utilitzen raïms del Priorat. Cada vermut està representat per tres dels principals déus de la mitologia grega, tots ells elegits per la seva rellevància i poder:, el rei dels déus;, el déu dels mars i, la deessa de la saviesa i la guerra.En la categoria de, el Vinari Gran Or és per a Iris Blanco, del celler De Muller; el Vinari d'Or és el Vermut Myrrha Blanco, de Vermouth Padró; i el Vinari de Plata és Miró Blanc, de Vermuts Miró.En la categoria de, el Vinari Gran Or és per a Remeier Negre, de Maieutiké Winery; el Vinari d'Or, per a Olave Rojo, d’Olave Vermouth; i el Vinari de Plata, per a Terrània Essential, de Distribucions Portet.En la categoria de, el Vinari Gran Or ha estat per a Dos Déus Origin Red, de Priorat B&D Lab; el Vinari d'Or, per a Antich Reserva ECO, de Maieutiké Winery; i el Vinari de Plata, per a Padró & Co. Rojo Amargo de Vermouth Padró.En la categoria de, el Vinari Gran Or ha estat per a Caràcter, de la Cooperativa Tres Cadires; el Vinari d'Or, per a El Bandarra al Fresco, de Casa Virgili; i el Vinari de Plata, per a Miró Orgànic Reserva, de Vermuts Miró.D'altra banda, també s'ha premiat la part visual i estètica de l'ampolla amb el Premi Vinari Gràfiques Varias a la millor etiqueta de vermut, que en aquesta edició de 2022 se'n va per a l'Egarenca, de Celler Díaz.Els Vinari de vermuts també compten amb la col·laboració dels ajuntaments de Palamós, Cambrils, els Mercats de Terrassa, Patates Piqué, Sarau, Tastets productes gourmet dels països catalans, Pulltex i les Associacions Catalanes de Sommeliers i Enòlegs.

