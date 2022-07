Set destins de platja al món que possiblement no tens en compte

Albània

Montenegro

Turquia

Bulgària

La platja de Goa, a l'Índia Foto: Unsplash / Alexey Turenkov

Índia

Egipte

Xile

Arriba l'i les ganes de, però molts cops els millors llocs per visitar solen estar massificats. Elsmés típics són els més visitats en aquestes dates, però n'hi ha d'altres que encara estan pràcticament per descobrir. A continuació, en proposem set de diversos punts del món i que potser no coneixes.Aquest petit país delsja és conegut com "la nova". A les seves espectaculars platges s'hi suma una molt interessant cultura, història i gastronomia, i tot plegat per preus força econòmics. Destaca la part sud del país, amb platges molt recomanables com la dePrecisament fent frontera amb, una mica més al nord, hi ha Montenegro. Un destí també poc desconegut i molt jove -va separar-se de Sèrbia el 2003- amb grans platges en la seva petita costa. Algunes de les seves millors platges s'ubiquen aMés difícil és el repte de triar platja a Turquia. Però no perquè n'hi hagi poques, sinó més aviat tot el contrari. De fet, es pot triar entre el maro el. Algunes de les més recomanables es troben aEncara al mar Negre, hi ha, un país també poc conegut per les seves platges però realment amb gairebé 400 quilòmetres de costa per recórrer. Fins i tot, es pot distingir segons el tipus de turisme que es vulgui fer. Si es busca festa i vida nocturna, és recomanable visitar la coneguda com a. Més al nord del país, hi ha la platja de, en una zona més residencial i amb el descans garantit.Canvi de continent. Un altre país que és enorme i que ofereix mil i una possibilitats de turisme, però que normalment s'enfoca poc en les platges. Malgrat això, la realitat és que en té moltes on, en certa manera, es pot escapar de les ciutats massificades d'un dels països més habitats del món. A l'Índia, algunes de les millors platges es troben al sud del país i entre elles hi ha la de, la deo la de. A més, relativament a prop hi ha lesNo tot són piràmides i desert el que es pot veure a. El país té costa amb el mar Mediterrani al nord i també amb la mar Roja a l'est. Precisament en la primera part, és destacable la platja d'mentre que en el segon territori destaquen l'illa dei la badia deXile es vincula normalment amb el fred i la muntanya. Però també té platges, poc descobertes pel turisme internacional, i que poden ajudar a trobar el punt de descans tan desitjat en aquestes dates. Gairebé a la frontera amb el, hi trobem les platges de Lai El. Més al sud, també són molt recomanables lao la platja de la

