La princesa Elionor visitarà Girona per primer cop tot i el veto a la casa reial

visitarà la demarcació deper primer cop aquest diumenge, 3 de juliol. L'hereva al tron espanyol tindrà dos actes a Figueres a la tarda acompanyada delsi de la infanta Sofia amb motiu de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona 2022, que es tornarà a fer a Barcelona. A les 17 hores mantindrà una sessió de treball sobre els nous programes de la fundació i una trobada amb joves participants i a les 18 hores visitarà el Museu Dalí.L'endemà la princesa Elionor estarà a, on té programada agenda tot el dia, que culminarà amb la cerimònia d'entrega de premis de la fundació.Cal recordar que elses tornaran a entregar, per tercer any consecutiu, a Barcelona. L'acte de lliurament se celebrarà el 4 de juliol a la capital catalana després que l'Ajuntament de Girona hagués vetat la presència de la casa reial a la ciutat.Tal com van explicar en el seu moment fonts oficials de la fundació, no hi ha cap espai privat on acollir l'entrega dels guardons a Girona i la família reial no pot accedir a l'auditori municipal pel veto del consistori, dirigit per, de Junts. De fet, des del 2017 que Girona no acull els premis, tot i ser la ciutat que dona nom al segon títol de la princesa Elionor.

