Detenen un home a Sabadell per amenaçar amb una catana gent pel carrer

Laha, aquest divendres al matí, unque portava uque hi havia pel carrer, concretament pel barri de Gràcia. El cos ha rebut l'avís al voltant de dos quarts de nou, en el qual s'advertia d'una persona que duia una arma blanca a la zona.Tal com han precisat fonts municipals,i el detingut ha fet cas de les indicacions dels agents i ha deixat anar la catana. També han garantit que no s'ha produïtper reduir-lo a l'hora d'arrestar-lo. Precisament, un cop sota control li han trobat. Ha quedat detingut com a presumpte autor d'unEl Sindicat de Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPLCME) també ha explicat que la, sense ferits. Ha assenyalat que l'home ha provocat "un cert pànic" entre els vianants i que increpava els vehicles que circulaven per la via pública.L'organització sindical ha apuntat que amb "la situació viscuda es podia haver fet servir", perquè "si la persona s'hagués llançat sobre els efectius policials, haurien d'haver utilitzat l'arma reglamentària". Sortosament, ha afirmat, "no ha calgut".El sindicat ha lamentat que al cos "ja hi ha els agents que han fet la formació" i "no sabem el perquè, qui". Per això, ha indicat que SPLCME ha presentat una queixa.

