La junta de la Cambra confia a culminar el seu mandat, malgrat la sentència del TSJC

La Cambra de Comerç de Barcelona -que aquest divendres ha presentat la Memòria Econòmica de Catalunya 2021 - treballa amb la confiança de poder culminar el mandat de, que conclou en un any, malgrat la sentència del TSJC que ha anul·lat el decret de la Generalitat que regulava el procés electoral a les cambres. Malgrat que el decret afecta el procés electoral a totes les cambres catalanes, la situació té les seves principals implicacions a la de Barcelona. De l'elecció de lava sorgir la denúncia de l'empresa Staff Pavillon SL per invalidar el procés.Ara, la Cambra espera que la Generalitat, concretament elelabori el nou decret electoral, que ha de resoldre les mancances deque mostrava l'anterior. Però l'entitat està convençuda que això no afectarà l'actual mandat per una qüestió de calendari. El ple de la Cambra de dimecres passat ja va aprovar els, que és el primer pas per iniciar el procés electoral. No es creu que la Generalitat pugui tenir el decret enllestit abans de finals d'any o gener. I a la primavera toquen eleccions.. Des de les anteriors eleccions del 2019, hi havia catorze llocs en mans d'empreses que fan aportacions voluntàries a l'entitat i que no passen per les urnes. En les properes eleccions seran només dues. Així, 52 vocals sorgiran de les urnes, hi haurà dues places per a empreses i 6 restaran en mans de les patronals, que designen uns representants.En el ple de dimecres es va aprovar una declaració de suport a l'estat propi i al Consell per la República . Hi havia també una menció expressa ala figura del president Carles Puigdemont. La referència a l'organisme independentista va generar controvèrsia, però des de la Cambra s'insisteix en què han estat curosos per evitar transmetre una imatge partidista i que aquest tema, que estava pendent, es va dur al ple un cop Puigdemont ja no era president de Junts.En l'acte d'avui a la Llotja, Mònica Roca no ha fet cap referència a la situació creada per la sentència del TSJC. La consigna és de no dir res i estar pendents dels moviments que pugui fer la Generalitat., assegurava un membre del comitè executiu.

