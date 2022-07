El missatge de Sergio Ramos a Rubiales atacant el Barça: «És un escàndol»

Continua el serial de missatges filtrats al voltant del president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF),. De la mateixa manera que Gerard Piqué va sortir esquitxat per les publicacions d'El Confidencial, ara li ha tocat aEl 20 de gener del 2019, l'aleshores capità delva intentar exposar el seu malestar amb uns arbitratges que, segons ell, afavorien el Barça. Després d'un polèmic gol de Luis Suárez contra el Leganés, Ramos va parlar directament amb el dirigent per queixar-se: "Ens comença a preocupar ja greument el tema del VAR,, va dir-li.El central, ara al PSG, va dir-li que "ésel que estan fent els àrbitres. Has vist la falta de Suárez al porter en el 2-1? És d'acudit". La resposta de Rubiales va arribar l'endemà: "Com bé saps, joTreballem dia a dia perquè els àrbitres tinguin més mitjans i la seva eficàcia millori. Entre tots hem de mirar que el nostre futbol millori", va sentenciar el dirigent.La resposta va deixar insatisfet Ramos, que va insistir en les crítiques als arbitratges rebut pels blaugrana. "Esperava una opinió personal sobre això del Barça ahir, que és un escàndol i ja estan destinats a guanyar la Lliga sí o sí. Entenc la postura", va etzibar. El Barçamés que el Madrid, que va ser tercer.

