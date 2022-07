Tarragona obre les polèmiques graderies del circ romà

Les graderies del circ romà, des de la plaça dels Sedassos. Foto: Josep M. Llauradó

L'estructura compta amb un itinerari per sota. Foto: Josep M. Llauradó

Concerts i activitats culturals passat Santa Tecla

El regidor Hermán Pinedo i el seu equip de l'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Patrimoni acusa l'encariment de preus

Elté des d'aquest divendres un. El projecte de construcció d'unesque tapessin less'ha allargat, primer a causa dels problemes econòmics de l'empresa adjudicatària i després per no complir la normativa. Finalment,, amb servei de vigilància.Aquest 2022, el Ministeri de Foment havia exigit el consistori obrir l'espai i. L'obra es va projectar durant l'anterior mandat i l'actual regidor de Patrimoni,, ha assegurat en diverses ocasions que si hagués depengut d'ell no s'hauria fet d'aquesta manera. "Les restitucions modernes tapant el que és antic no són correctes en termes arqueològics,", ha explicat aquest divendres poc després d'"inaugurar" l'equipament.En horari, tothom qui vulgui podrà visitar no només els bancs per seure sinó també l'itinerari que travessa les voltes per sota. Aquesta situació s'allargarà tot l'estiu fins que "a finals de setembre" ja hi hagi instal·lada laactual, que és l'element que no permet ara mateix donar lliure accés a la ciutadania, ja que el, per seguretat. Aquesta nova malla podria costar al voltant de 15 o 20.000 euros, a banda dels 50.000 que hi han hagut d'invertir pel manteniment de l'estructura i les reparacions.Aquest indret de la Part Alta acumula diferents polèmiques. L'anterior regidora de Patrimoni,, va presentar als mitjans la idea de "recuperar" l'aspecte original de les graderies, per tal que els mateixos tarragonins poguessin fer-ne ús sense malmetre el patrimoni.. Des de llavors, han estat diverses les persones que hi han accedit ja sigui per fer-hi pintades o per celebrar-hi festes nocturnes, tal com va succeir l'estiu passat. Al 2021, l'Ajuntament va donar per acabada l'obra, però es van adonar que no es complia la normativa per obrir sense vigilància i tot aquest any de retard es deu, segons Pinedo, a laEl regidor de Patrimoni ha defensat la tasca dels tècnics: "Ells han fet la seva feina, però potser hi ha d'haver responsabilitat política, dels polítics que van dir que aquí hi podia pujar gent". L'obertura precipitada aquest mes de juliol es deu, segons ha reconegut Pinedo, "al requeriment del Ministeri i després perquè amb l'estiu aquesta part de la ciutat sigui útil". Amb un cost de més de 300.000 euros,A banda de poder-hi accedir tot el dia a partir de la tardor, el regidor ha avançat que també es preveu celebrar activitats culturals en aquesta plaça aprofitant la graderia. De fet, aquesta era la idea original, si bé caldrà compaginar aquesta activitat amb les diverses terrasses de bars que operen en aquest indret de la Part Alta.i que d'aquí a poc es presentarà públicament.Un cop feta l'última obra pendent de la barana, Pinedo creu que podria obrir "tot el dia", però estan estudiant la instal·lació d'unaper assegurar que ningú no malmeti el patrimoni.Dues de les actuacions pendents a l'àrea de Patrimoni estan trigant més del que s'esperava. Una d'elles és la reparació dels elements de museïtzació de la ciutat, amb els tòtems que havien d'estar ja fets al 2021. L'encariment de preus dels materials arrel de la crisi i la guerra ha obligat a renegociar els contractes. Pel que fa als tòtems,, encara que podria allargar-se.I l'altre projecte que havia d'estar ja enllestit aquesta tardor esgotarà el límit. És, que l'Ajuntament vol incloure en l'anomenada, és a dir, l'espai de benvinguda dels turistes. Inicialment van trobar en aquesta casa restes arqueològiques inesperades, mentre que aquest mes de juny han iniciat l'actualització dels preus, per ara en negociacions amb l'empresa. Entre les problemàtiques detectades hi ha la dificultat amb una grua "bastant cara" que ha d'arribar des de diferents punts d'Europa. "Fa un mes que espero que estigui tot això solucionat", ha dit Pinedo, que ha apuntat que el límit per a la volta és el desembre de 2022 i l'obra en el seu conjunt al febrer de 2023".

