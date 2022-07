La pressa arriba a Escòcia?

de la primera ministra escocesa per a la tardor del 2023 ha renovat aquests dies els. Alguns celebren que el llenguatge detingui cada vegada més: referèndum unilateral, eleccions plebiscitàries i el mandat democràtic del poble escocès, són idees que ens fan retrocedir al cicle polític recent a casa nostra que va culminar amb l'1 d'octubre.independentistes de l'SNP, impacients davant d'una Anglaterra ara ja fora de la Unió Europea i un Regne Unit on no s'hi reconeixen. Tanmateix, resulta evident que som el 2022, no pas el 2017, ni el 2015.L'executiu escocès és conscient del desenllaç de la tardor del 2017 a Catalunya i encara busca araa acceptar un segon referèndum post-Brexit, tot i el rebuig majoritari a la independència d'ara fa vuit anys; aleshores, un 55,3% dels escocesos hi van votaracordat amb el Regne Unit.L'anunci referendari, esbombat per tots els mitjans, és de fet una mena d', cercant el beneplàcit de la Cort Suprema per celebrar un referèndum consultiu, i treure pit sobiranista simultàniament. Ni el referèndum del 2014, ni el del 2016 sobre la sortida de la UE, eren, però la seva càrrega de legitimitat política va resultar innegable.Elés allà força més ampli que a casa nostra; molts partidaris d'aparcar la idea referendària creuen en "", però els promotors del "tirar pel dret" recorden que Escòcia ha estat arrossegada. A diferència de Madrid, Londres sempre ha acceptat el dret a decidir d'Escòcia, però el primer ministre Boris Johnson no es vol moure de l'"ara no toca" i del "vot d’una generació". És més una qüestió de temps que no pas de saltar unAra bé, lasembla, de moment, lluny de l'abast d'Edimburg i, tot sigui dit, de la resta dels sobiranismes democràtics. Però sigui com sigui, en el camp de la política comparada sobiranista, el govern de l'SNP continua essent unen la matèria després de la caiguda en desgràcia de l'independentisme, l'impàs actual a, i la situació d'stand by (o wait and see) a, les úniques nacions sense estat europees governades per partits sobiranistes.El darrer paper publicat per l'executiu escocès titulatmarca unes prioritats clares, que tot i els dubtes estratègics en el full de ruta independentista, són prou explícites sobre: avançar cap a un model de país amb uni unes polítiques públiques molt allunyades de les que promou Anglaterra. A més a més, el document ofereix una, en format divulgatiu, de les polítiques escoceses en diversos fronts socials com ara el mercat laboral, les prestacions o l'educació. Més enllà dels titulars, el govern sobiranista d'Escòcia manté unagràcies als suports que recull dels votants queperò que avalen el projecte transformador del partit de Sturgeon.L'objectiu de l'SNP és definir un projecte polític per Escòcia que sigui l'i que aquest dugui a la independència per si mateix, un cop madur. Aquesta era lades de la seva fundació, però des de la derrota referendària del 1995 el projecte d'un Quebec diferent del que dibuixava el govern federal es va anar transformant en un. El contrast amb la gestió de la derrota del 2014 a Escòcia, que sembla haver propulsat l'SNP, és notable. El PQ, que havia fregat el 50% de vot a principis dels anys vuitanta, és avui una formació gairebé marginal a la política quebequesa. Un sondeig recent li atorga un 9% de vot, que en un sistema majoritari com el quebequès es podria traduir enA diferència del PQ tradicional, el sobiranisme francòfon dels anys noranta va promoure un "gir identitari" que, juntament amb, l'ha evocat a un declivi electoral majúscul. La darrera primera ministra independentista,, va arribar a proposar unaquebequesos que, sense gaire maquillatge, era essencialment unadavant la diversitat cultural. L'agenda "a la francesa" de Marois, centrada en els aspectes relacionats amb polèmiques religioses i la promoció d’una, acabaria d'arrossegar un PQ ja molt desgastat per la derrota referendària del 1995.Elés doncs, un cop més, damunt la taula. Sturgeon s'enfronta alscasa nostra durant la darrera dècada. En el fons, són les contradiccions pròpies de tots els independentismes democràtics,a ulls de part de l'SNP que voldrien veure materialitzada una nova oportunitat per assolir la independència, com la del 2014, aprofitant la finestra del Brexit. A la vegada, però, Sturgeon sap que gaudeix d'una majoria prou sòlida, tot i que en coalició amb els Verds, per continuar governant a Escòcia, paga la penaque no sigui tolerat per Londres? Malgastar ara la gestió magistral de la derrota del 2014 i el capital polític acumulat no sembla la millor opció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor