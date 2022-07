El TSJC aparta Barrientos i ajorna el judici contra Torrent i la mesa del Parlament

El(TSJC) ha acceptat apartar el seu president,, del judici contrai els membres independentistes de l'antigaD'aquesta manera, la sala de recusacions que ha analitzat el recurs presentat pels acusats ha acceptat la recusació formulada per, a la qual es va adherir, i ha acordat que Barrientos s'aparti definitivament de la causa. Pel que fa a la resta de recusacions contra els magistrats, han estat desestimades. Arran d'aquesta decisió, el TSJC ha acordat, que finalment no se celebrarà els dies 12, 13 i 15 de juliol, tal com estava previst, i se n'haurà de fixar nova data, que ja serà de cara a la tardor.En la interlocutòria, de 50 pàgines, la sala remarca que "no dubta de la imparcialitat de Barrientos" per veure els fets, però també assenyala que això no vol dir que noperquè els afectats i part de la societat puguin tenir-ne. "Hem de determinar si els recusants poden tenir alguna legítima percepció de falta d'imparcialitat", diuen els jutges. En el seu escrit de recusació, Costa assenyalava l'actitud de Barrientos contrària alsLa sala recorda que des d'una perspectiva objectiva i imparcial, aquest gest de Barrientos, mostrant rebuig a un discurs de Torrent que ara haurà de ser jutjada pel mateix magistrat,. Així mateix, els jutges reconeixen que l'informe de Barrientos contra Costa també poden suggerir una "legítima sospita" de manca d'imparcialitat per part del president del TSJC, si bé la sala remarca que aquestes "vehements expressions" es poden entendre "en termes humans i de defensa del propi prestigi i integritat professional" de Barrientos, que no es posen en dubte.Sigui com sigui, la sala ha acordat apartar el president del TSJC de la causa que persegueix Torrent, Costa, Campdepadrós i Adriana Delgado per permetre el debat i votació al Parlament del'any 2019. Lademanai una multa de 30.000 euros als tres primers acusats, i un any i quatre mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa per Delgado. Segons el ministeri fiscal, els quatre membres independentistes van cometre un delicte de desobediència alque ha dit en diverses ocasions que el Parlament no pot parlar ni del dret a l'autodeterminació de Catalunya ni tampoc de la monarquia.

