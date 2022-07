Junts desapareix a Balaguer: «Ens hem quedat sense representació»

a Balaguer ha lamentat aquest divendres la decisió dels seus tres regidors d'estripar el carnet de la formació per "desavinences" amb la direcció, però ha marcat distàncies amb els que ja considera els seus exrepresentants.La formació recorden que els paers s'havien integrat a l’executiva local i admeten que el partit ha desaparegut del consistori: "Ens hem quedat sense representació a la Paeria de Balaguer", s’apunta en un comunicat, encara quecontinuaran oficialment com a representants de Junts per Catalunya fins a final de legislatura.El partit explica que elshan traslladat el malestar per l’elecció del candidat a les eleccions municipals, que serà, i assegura que el vincle amb els edils no era el desitjable atès que les votacions als plens de la Paeria no han estat consensuades darrerament amb la formació. En aquest sentit, Junts s'ha desmarcat de la posició favorable dels fins ara seus regidors ali ha criticat els comptes del govern local per “anodins, escassos i continuistes”.

