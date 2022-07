Investiguen la mort d'un fetus en un avortament a Lleida

Elsinvestiguen la mort d'un fetus en un avortament, trobat en un pis del barri de ladedimecres a la nit. Segons ha avançat el Segre, l'embarassada és una noia de 22 anys que hores abans havia ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova per una hemorràgia.L'ACN ha confirmat que tant ella com l'asseguren que no sabien que estava embarassada i per això s'investigaran també les circumstàncies d'ella. Pel que fa al fetus, els forenses hauran de determinar si ja estava mort quan la noia va patir l'avortament o si vadesprés.La noia vivia alon es va trobar el fetus amb el seui la mare d'ell. Va ser la sogra qui va trobar el fetus en una bossa al lavabo i va trucar a emergències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor