Per què ha estat polèmica l'arribada de la botiga Shein a Barcelona?

En Barcelona han puesto una tienda física de Shein y sabéis que no se puede hacer? COMPRAR 💀



La peña haciendo cola y solo se puede comprar online 😂🤡 pic.twitter.com/Z4ggM8c7s2 — 💫Alexa G💫ready to cry for ST4 (@MilsG03) June 30, 2022

Des dels seus inicis ha estat unaexclusivament online, però en els últims mesos ha decidit obrir locals temporals a diverses ciutats europees, i el seu pas perha estat, com a mínim, polèmic. Es tracta de "", una de les firmes que més triomfa a tot l'Estat i també a la resta d'Europa.Fa unes setmanes la marca inaugurava una botiga física ai aquest dijous ho ha fet a Barcelona, on centenars de persones van fer hores de cua per poder entrar. Ara bé, la majoria van sortir. I és que, a diferència de la botiga de Madrid, a la de la capital catalana no es podia comprar. És a dir, només estava permès mirar i emprovar-se peces per a posteriorment adquirir-les a través d'Molts van apropar-se al local temporal –hi serà fins al- pensant-se que es podien comprar roba i es van emportar una sorpresa quan els van dir que es tractava d’unon no estava permesa la venda d’articles. Això sumat a les llargues cues i a la calor va fer indignar els clients i les clientes que van qualificar d'"absurda" la iniciativa de "Shein".

