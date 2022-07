Una bomba de fum en el mur de les lamentacions de l'esquerra

"Les esquerres no poden fer de dretes

Un cop el president d’ERC,, va confirmar que assistiria al debat polític de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), no va trigar en despenjar-se'n el líder del PSC,. Entre bambolines i amb la veu no gaire alta per no trepitjar ulls de poll, aquesta és la successió de fets que, amb la incògnita de si hi havia hagut una causa-efecte, planava durant en els minuts previs al col·loqui. "Laés una de les emocions més poderoses, és una eina de control social formidable", deia el líder dels republicans mentre el dels socialistes, a 2,2 kilòmetres de distància, presidia al Parlament la rutinària reunió setmanal del seu "govern alternatiu".Parlant d'alternatives, ha estat el diputat i membre de la mesa, qui ha ocupat la cadira socialista. Llenguatge no verbal d'incomoditat a l'hora de saludar-se amb l'expres Junqueras, amb qui, camisa blanca tots dos, acabaran asseguts de costat i compartint micròfon. "Efectivament, la por és terrible, l'esquerra no es mou bé en el temor", acaba recollint Pedret. Al seu costat, el republicà adreça la mirada al sostre de l'auditori. "Les esquerres estan en crisi", diagnostica la presidenta d'En Comú Podem al Parlament,. I l'exdiputada de la CUParrenca la seva intervenció advertint que estem tenallats per. El temor circula per la sala a la mateixa velocitat que la dreta es muscula enmig de tantes lamentacions."Quan des de posicions progressistes, un compra o se sotmet per comoditat o por als marcs mentals dictats per uns altres, és molt difícil sortir-se'n", deixa anar Junqueras. I llança un avís a navegants quan recorda que va ser l'alta inflació la que es va emportar per davant governs com el de. La jornada d'aquest divendres, a risc sempre de convertir-se en un ring de boxa, ha estat més un mur de les lamentacions d'una esquerra que es reconeix dividida i amb les mans lligades per impulsar grans transformacions. Guant de seda en les formes, els uns han assenyalat el que no fan els altres. Albiach ha posat la banya en laque no fa el Govern i Junqueras li ha respost que la Generalitat n'ha aplicat més que no pas "el govern progressista i simpàtic" del qual en formen part els comuns.I Albiach, que admet "dificultats i contradiccions" en la convivència amb el PSOE a la Moncloa, dona una volta de cargol als seus proposant que, més enllà d'ajudes per pal·liar l'impacte de la guerra a Ucraïna, el govern espanyoldels productes més bàsics. "Si tu estàs només a la defensiva, estàs sempre replegat", assegura Pedret, que conclou que, efectivament, l'esquerra "no està articulada" ni aquí ni a escala europea. Sirvent insisteix en les "cessions i retrocessos a favor dels poders fàctics" que s'està produint. I menciona els Jocs d'Hivern, el Quart Cinturó, el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport. També ho fa Albiach, però aleshores la cupaire hi afegeix la Copa Amèrica de Vela que Barcelona acollirà el 2024. La dirigent dels comuns es manté impertèrrita.L'ombra de l'i de l'aposta de Sánchez per duplicar la despesa en defensa i la tragèdia a la tanca de Melilla s'escola també en els missatges dels quatre dirigents, preocupats, com verbalitza Albiach, perquè les "". "La frontera sud de la Unió Europea és la més mortífera del món", diu Pedret, que sense invocar el nom del president defensa que s'ha de "revisar" l'externalització de les fronteres i fer una política migratòria "més humanitària". Adverteix, de fet, de la "diferència de tracte" que reben els refugiats ucraïnesos i els migrants de països africans que fugen d'altres conflictes. Sosté que s'ha de treballar perquè es tingui "dret a sortir del propi país i dret a tornar a entrar-hi". Lluny del posicionament del PSOE en aquests moments, a qui Sirvent acusa de no ser d'esquerres."O som capaços de fer coses diferents a les que es van fer l'any 1909 o no ens sortirem", avisa Junqueras amb el seu inseparable to catedràtic advertint que el Marroc va ser també espurna de la. El dirigent del PSC parla de "destemorització", de creure's que hi ha capacitat de transformar i no quedar pres del pànic, i Sirvent, des de l'altre extrem, assenyala que és impossible amb unes institucions "hereves del franquisme".de tot això?", demana amb actitud impugnatòria des de l'auditori un dels assistents . I aquí és on arriben les bombes de fum. Un fum tan fosc i espès que enterboleix la primera meitat del títol del debat, "L'esquerra entre l'esperança i el temor", i que arriba fins a tot aquell qui es considera alternativa.

