Tres consells per combatre la mala olor que desprèn l'aire condicionat del cotxe

Tres consells per evitar arribar fins aquí

Aquest mes de juliol comença el període de vacances d'estiu i, amb elles, elsaugmenten. Lestípiques d'aquesta època de l'any, especialment importants a les hores centrals del dia, converteixen els vehicles en. I abaixar les finestres no acostuma a ser efectiu amb la calitja.Per la Direcció General de(DGT), laa l'estiu per conduir és entre els 21 i els 23 graus. Per aconseguir-la, la millor opció és engegar l', tot i que alguns conductors en siguin reticents pel que gasta de combustible. La mala notícia arriba quan del dispositiu en surt mala olor. Segons la DGT, una temperatura inadequada augmenta fins alla, però l'estupor que pot sortir del cotxe provoca reaccions al·lèrgiques que també influeixen en la seguretat viària.i conduir amb calma.La mala olor que desprèn l'aire condicionat d'alguns cotxes és fruit de lai que rebota al vehicle a través dels conductes del sistema de ventilació. No és normal que passi perquè quan es fan les revisions periòdiques del vehicle s'acostuma a netejar el filtre, però és una situació que pot passar si el dipòsit és ple de, o altres elements que desprenen mal olor.El primer que s'ha de fer és mirar si el filtre està net i si no ho està, netejar-lo amb aigua i sabó o substituir-lo per un de nou. Si, en canvi, el filtre està net, el que s'ha de fer és netejar el conducte pel qual passa l'aire. En aquests casos, el millor remei, segons experts i expertes és fer servir unfàcil de trobar en el mercat, en format líquid o en esprai, que sol costar entre 5 i 15 euros de mitjana. El que s'ha de fer és aplicar el producte i deixar-lo actuar unes hores. És important engegar l'aire els primers minuts per assegurar-se que el producte arriba a tots els conductes.Unaper treure l'olor d'humitat és un truc casolà que consisteix a emplenar un got de plàstic de bicarbonat de sodi i deixar-lo a l'interior del cotxe durant tota la nit. L'antiàcid no només absorbeix l'excés d'humitat, també elimina fongs, bacteris i altres microorganismes.Conduir amb calor provoca somnolència, fatiga i falta d'atenció, però els microorganismes que fan niu al sistema de ventilació d'alguns cotxes a l'estiu, provoquencom tos, esternuts o picor als ulls. En aquesta línia, la DGT ha advertit que esternudar durant cinc segons seguits mentre es condueix a 90 km/h implica deixar de prestar atenció a la carretera durant més de 125 metres.1.condicionat (o la calefacció a l'hivern)per activar el compressor. D'aquesta manera els fluids circulen i s'evita que el sistema s'obstrueixi2.. Si es fa, augmenta la condensació i, amb ella, les possibilitats que s'acumuli humitat en el sistema. Els dies més calorosos, és recomanable no encendre l'aire immediatament. Primer, s'ha de baixar la finestra per refredar una mica el cotxe i renovar l'aire del vehicle3.. Els filtres acumulen brutícia, àcars de pols i bacteris que acabaran generant aquesta mala olor. Com a norma, els i les especialistes recomaneni el filtre antipol·len cada 20.000 km.

