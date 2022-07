Ramos va queixar-se a Rubiales d'ajudes arbitrals al Barça: «És un escàndol»

no només mantenia una bona relació amb. Ara, arran de les converses depublicades per El Confidencial, també ha quedat clar que el president de la Reial Federació de Futbol Espanyol (RFEF) tenia un molt bon tracte amb. L'exjugador delva queixar-se directament a Rubiales d'un arbitratge teòricament favorable al Barça.Tot plegat passa un 20 de gener de 2019. El Barça guanya alper tres gols a un contra eli el segon gol, de, és el que indigna el llavors capità del Reial Madrid. "Ens comença a preocupar ja el tema del, especialment en el cas del Barça", inicia la conversa l'excapità blanc.Abans que Rubiales respongui, Ramos continua, qualificant d'"autèntica" l'actuació dels àrbitres. "És de broma", assegura. El president de lali respon hores després amb el to més protocol·lari, assegurant que no entra en aquest tipus de qüestions i que treballa amb l'objectiu de fer que els àrbitres comptin amb els millors mitjans per fer bé la seva feina.Ramos, força impertinent, respon a Rubiales: "Políticament molt correcte, enhorabona". "Esperava una opinió personal sobre el partit del, que és uni que estan destinats a guanyar la lliga tant sí com no, entenc la teva postura, una abraçada", conclou la conversa Ramos, davant un Rubiales que no respon res més.

