Trànsit repeteix el dispositiu de Sant Joan per l'operació sortida de les vacances d'estiu a l'AP-7

Comença el juliol,i, amb elles, les habitualsa les carreteres. Amb aquesta previsió, i tenint en compte que deixem enrere dos anys de restriccions, el(SCT) preveu un dia complicat. Per això, des del primer dia de l'operació sortida, ha anunciat, una de les principals artèries del país.El dispositiu, segons ha explicat Trànsit, serà el mateix que el del cap de setmana de Sant Joan . Per intentar minimitzar restriccions, ha establert que, en primer lloc, elsque circulin aquesta tarda per l'AP-7 només ho podran fer pelsense fer avançaments i a unade 80 quilòmetres per hora. Diumenge, no podran circular entre les 17:00 hores i les 22:00 hores.A més a més, s'obriranen sentit Barcelona, tant al tram nord de l'AP-7 com al sud, i també a la C-32, al Maresme. A banda de tot això, també es reforçarà l'per respondre tan ràpid com sigui possible en cas d'accident.Amb tot, l'objectiu éslesque s'han vist en nombroses ocasions enguany. Aquest dijous mateix va ser la darrera. 10 quilòmetres a l'altura deper l'incendi d'un camió que va obligar a tallar temporalment la via en ambdós sentits. I, de fet, aquest divendres les retencions provocades per aquest incident encara coegen. A hores d'ara, els treballs per reparar l'impacte causat fan que només hi hagi un carril obert, el que provoca fins a set quilòmetres de retencions en sentit Girona.Podeu consultar totes les afectacions de trànsit actualitzades aquí

