Jordi Pujol: «Jo no he estat independentista»

ha concedit, per primera vegada des que va confessar la "deixa" a l'estranger fa pràcticament vuit anys, una entrevista en directe. Ho ha fet a la, coincidint amb l'últim programa deal capdavant del matinal de l'emissora. L'expresident de la Generalitat ha indicat que ha estat un "nacionalista", però que. També ha definit com a "penosa" la seva situació, marcada per la proximitat del judici a l'Audiència Nacional pels casos de presumpta corrupció que afecten la família. Pel que fa a l'operació Catalunya i a les proves que l'Estat ha actuat contra ell, ha trobat "evident" que se'l volia "perjudicar". En aquest punt, ha constatat que pateix més per la família que no pas per ell., ha remarcat l'expresident. Ni ell ni, "en general", els seus fills, no han "prevaricat" en cap moment.Es penedeix de la confessió? ". Encara avui", ha apuntat Pujol. Pel que fa a la "persecució política" a la qual, diu, ha estat sotmès, ha remarcat que no podia concretar des de quin moment l'ha patit. "S'ha de tenir paciència. En moments difícils, i jo en visc un, s'ha de tenir fortalesa. Ens ho explicava el catecisme. I també tinc esperança", ha ressaltat l'expresident, que ha citat el seu llibre Entre l'acció i l'esperança, escrit a la presó. "No hi podia fer res, però sí que podia barrinar, pensar, què fer. No tenia acció, però hi projectava el meu cap, juntament amb l'esperança", ha apuntat per refermar la idea que no té capacitat "d'acció". "No tinc gran cosa a dir. Jo visc instal·lat en el dolor, però mantinc l'esperança. Si la perdo, em", ha indicat.Continuant amb la confessió, ha trobat "evident" que es volia "perjudicar" el que ell representava. "No m'ha sorprès del tot", ha indicat en referència a l'operació Catalunya. "Jo sóc un nacionalista. En realitat, de dels 14 anys, sóc un nacionalista. No he estat independentista. Sé perfectament, com que conec història, quei Espanya s'assemblen. Quan jo era a CDC i venien xicots joves amb l', els deia que la nostra bandera és la quatribarrada", ha reflexionat. A Convergència, ha dit, eren "defensors" de la nació catalana, però dins l'Estat. "La idea que Espanya és un país poc important no l'he tinguda mai. El que passa és que és un país que mira d'el que té al costat", ha remarcat l'expresident de la Generalitat, que ha respost afirmativament a la pregunta de si l'independentisme no ha valorat la força de l'Estat.Pujol ha destacat que Catalunya viu un moment polític "difícil", però ha considerat que és "positiu" el punt en què es troba el país. "El país, malgrat tot, és viu. Si mirem la Catalunya política, ens quedem desanimats. Però si mirem les exportacions o la recerca, és diferent", ha apuntat el fundador de CDC. "El país està trist, perquè hi ha. No vull ser crític amb ningú, perquè si les coses no s'han fet bé és per tots", ha ressaltat tot just després. A nivell polític no s'acaba "de funcionar bé", en part perquè Espanya "té una actitud molt". "Hi hem de comptar, espero que ho superarem", ha dit.Pujol assegura que se sent "responsable" de la situació, però "no accepta" que es digui que en aquest país "no es va fer res". "Catalunya, en molts aspectes, va molt millor del que sembla", ha indicat, al mateix temps que ha recomanata la classe política del país. "Jo no puc arromangar-me, perquè el meu temps ha passat.. No m'estranyaria que en visqués cinc o sis més. Fa una mica de mandra, però ara no em toca", ha destacat l'exdirigent nacionalista en el tram final de la conversa."He vingut aquí perquè l'altre dia em van dir que el Cuní es retirava, però potser no es retira tant. Fa temps que no he estat amb vostè, fa una pila d'anys que no he tingut una entrevista amb vostè. N'hem fet unes quantes i ja tinc. Amb en Cuní no sempre hem estat d'acord, però he vingut perquè vostè, durant molts anys, ha estat al peu del canó en una activitat radiofònica en català, i d'una manera positiva de defensa de la llengua i la cultura. Això ho agraeixo molt", ha apuntat Pujol.Preguntat sobre l'augment de despesa militar derivada de la invasió russa d'i acordada en la cimera de l'celebrada a, Pujol ha indicat que és una situació que fa "angúnia" perquè fa pensar "en precedents com les dues guerres mundials a Europa". "Estic amoïnat: l'Aliança Atlàntica ha fet el que havia de fer, perquè els països no poden arribar indefensos a situacions com aquesta. Però no nego que", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat sobre l'escenari mundial.

