Josep Cuní s'acomiada de la Ser amb paraules de «respecte, disculpa i agraïment»

, així ha començat a narrar l'històric periodista, locutor de ràdio i presentador de televisióel seu. Amb paraules de "respecte, disculpa i agraïment"., pels companys que "sempre" l'han "inspirat" i dels quals "sempre" ha volgut "aprendre".pels "mals moments" que ha pogut fer viure "a entrevistats, col·laboradors, oients, companys i companyes d'equip" per la seva "autoexigència malaltissa", sobre la qual ha conclòs que "els altres no han de ser com tu ets o t'agradaria". Ia les persones que l'han anat "modelant" en la manera que ha acabat sent.Fa mig segle que Josep Cuní començava a treballar a la ràdio fent substitucions i "feines petites" i avui "de la seva ja llarga vida professional", però, ha assegurat, però sense detallar,. Aquest capítol, de quasi "1.000 matins", ha estat, segons el periodista, un. Per ell, tot es pot resumir en dues frases que han "marcat" la seva vida professional i personal: "No hi ha homes ni dones poc importants i el periodisme només consisteix en explicar a la gent allò que li passa a la gent". Amb aquests lemes, Cuní ha dit haver treballat "tan honestament i lleialment" com ha sabut "encara que alguns oients, i raonablement, puguin tenir dubtes".En la seva última editorial, Josep Cuní ha repassat breument els seus inicis i ha fet una anàlisi del present, fent una crítica a lesi qualificant els temps actuals de "confusos". També ha disparat contra els polítics, dels quals ha opinat tenen "un". En un món en què "el virus ho ha fet trontollar tot", el comunicador també ha fet una, aquell "que va sorgir per rebel·lar-se contra el poder". Però, "tot ha canviat molt i per bé, majoritàriament", per ell, i ". De nosaltres depèn que els ideals es converteixin en realitat".. A l'últim EGM, Aquí, amb Josep Cuní va aconseguir 45.000 oients. I tot i que encara quedava lluny dels 756.000 seguidors del Jordi Basté o dels 466.000 de la Laura Rosel, el programa havia experimentat un auge important en l'últim any, ja que la primavera anterior a penes havia sumat 31.000 fidels., però va acabar acceptant laal capdavant del programa, una pròrroga que vencia ara. El futur lideratge dels matins de la Ser, actualment, és incert. El que sí és segur és que Josep Cuní ha estat, fins ara i durant la seva trajectòria, una, des dels magazins de Catalunya Ràdio, passant per Com Ràdio o Ona Catalana, i arribant a TV3 i a SER Catalunya, des d'on s'acomiada.

