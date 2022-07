Els tripulants de cabina d'Easyjet se sumen a Ryanair i fan vaga aquest cap de setmana

Elsde l'aerolíniacomencen aquest divendres la seva. Se sumen així als professionals de, que ja van començar les seves protestes els últims dies de juny. La vaga de Ryanair, en principi, s'allargarà fins a aquest dissabte i diumenge tot hauria de funcionar amb normalitat. En canvi, pel que fa a. Les protestes d'ambdues companyies afectaran els vols d'Espanya, Bèlgica, França, Itàlia i Portugal.A l'Estat, estan cridats a la vaga un total dedels aeroports del Prat, Màlaga i Palma. Concretament, hi haurà aturades els dies 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol. Els treballadors de les aerolínies es manifesten pel, el document que regula les seves condicions laborals a l'Estat.El secretari general del sindicat USO a EasyJet Màlaga,, ha assegurat que "la millora de les condicions laborals dels tripulants a Espanya, perquè tinguem les mateixes condicions de treball que els que operen en altres bases europees com França i Alemanya”.En concret, el que demanen els treballadors d'EasyJet a Espanya és un. "Tenim un salari base de 950 euros, són 850 euros menys que els nostres companys de França o Alemanya. I el variable, depèn de les hores de vol. Les nostres bases estan en ciutats molt cares i amb el salari base a penes cobrim el lloguer o la hipoteca", ha argumentat Galán, per afegir que "de totes les bases d'EasyJet a Europa. Si voles moltes hores, pagues les factures, però a costa de reduir el temps de descans i fer més hores de vol".En el cas dels tripulants de Ryanair, que també acumulen reunions fallides amb l'empresa, l'aturada està convocada en les: afectarà Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma.

