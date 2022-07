Rubén Biarnés pren possessió com a nou alcalde de Móra d'Ebre

Lorena Sastre pren possessió del càrrec de regidora

Rubén Biarnés, nou alcalde de Móra d’Ebre Foto: Ajuntament de Móra d'Ebre

Després de la renúncia de Joan Piñol comdeel darrer 17 de juny, el seu company de llista,, l’ha substituït al capdavant del consistori gràcies als sis vots favorables de Junts per Móra d’Ebre i els dos de la CUP i Tots i Totes per Móra d’Ebre. Al plenari municipal han excusat la seva presència dos regidors de l’equip de govern que es trobaven de viatge.L’acte ha aplegat una cinquantena d’assistents entre els quals destaca la presència de familiars i veïns del poble, a més de diversos càrrecs dea lesEn el seude presa de possessió el nou alcalde ha tingut paraules de reconeixement per a la seva família, per a l’alcalde sortint, per als seus companys d’equip de govern i per als treballadors municipals. Biarnés ha volgut també enviar un missatge clar a la resta de grups municipals afirmant que “us animo i encoratjo a continuar treballant de la forma que ho heu fet fins ara, però cal que tingueu molt clar també que tinc la ferma intenció de continuar governant tal i com hem fet fins avui, sempre amb diàleg i respecte, fins que no es trenqui per cap part”.Quan ha arribat el moment de dirigir-se a laho ha fet posant-se a disposició de tots els veïns de Móra d’Ebre dient: “Soc un més del poble i espero que plegats puguem continuar treballant junts pel benestar de la nostra gent i per a que el poble de Móra d’Ebre continuï avançant com la capital interior de les Terres de l’Ebre”.Per la seva banda, els portaveus municipals presents al plenari han volgut adreçar unes paraules al nou alcalde. Així, el portaveu deha encoratjat Biarnés a que continuï treballant pel poble i per la seva capitalitat. Per la seva banda, el regidor deha volgut destacar la feina conjunta feta fins ara en diversos projectes i s’ha posat a disposició del nou alcalde per continuar treballant plegats. Finalment, les portaveus delhan agraït al nou alcalde la seva disponibilitat i comunicació prèvia a l’inici del ple.El nou alcalde, de, ésper lai téeni en Estalvi i inversió per lai es. Fins al moment del seu nomenament com alcalde s’encarregava de les regidories de turisme, comerç, promoció econòmica i projectes estratègics.Prèviament a l’elecció del nou alcalde, s’ha incorporat a l’equip de govern, número 9 de la llista de Junts per Móra d’Ebre a les eleccions del 2019. Lorena Sastre, amb estudis superiors com a, ha volgut destacar al seu primer parlament que “estic aquí per treballar per al poble”.

