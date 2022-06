Un exjugador del Reial Madrid de bàsquet va donar positiu en un control antidopatge el 2021

#Exclusiva 🔏 Trey Thompkins, exjugador del Real Madrid de baloncesto, dio positivo en un control antidopaje en julio de 2021, según ha podido confirmar @relevo.



✍️@willy_garcia4 pic.twitter.com/VZ0K7VrcIt — Relevo (@relevo) June 30, 2022

L'exjugador del Reial Madrid de bàsquetva donarel 2021. Segons ha publicat el periodista Guillermo García a Relevo, el control es va fer elpassat, moment en què el jugador estava lesionat i en procés de recuperació per una operació de genoll.L'estatunidenc haaquesta mateixa setmana la sevaal, on ha jugat durant set temporades. Durant la darrera, en què només ha pogut jugar a partir del 16 de gener del 2022, ha disputat 19 partits.I és que Thompkins no només ha patit diverses lesions, sinó que el març passat va serjuntament amb el també l'exjugador del Reial Madrid Thomas Heurtel. Els fets van passar després d'unaabans d'un partit de l'Eurolliga que el va allunyar del terreny de joc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor