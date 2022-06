La Capona de Tarragona abaixa la persiana sense perdre l'esperança en el relleu

Músics, dibuixants i escriptors s'han unit a l'acte de comiat, a La Capona. Foto: Josep M. Llauradó

La llibreria La Capona per dins. Foto: Josep M. Llauradó

"Per Tarragona és un sotrac molt important"

La Capona ha celebrat els seus 25 anys amb un pastís commemoratiu. Foto: Josep M. Llauradó

Ja està. Lade Tarragona ha abaixat aquest dijous la persiana per no obrir mai més, si més no. Aquest comerç ja emblemàtic aturarà la seva activitat aquest, després deque encara disposen i deixar-ho tot "polit i net" per al següent llogater.La festa deha començat a dos quarts de set del vespre, on han assistit, entre d'altres, l'exalcalde, l'actual alcalde, l'exdiputat d'ERCo l'exregidora d'ICV-EUiA. També dibuixants, músics i escriptors que en alguna ocasió han col·laborat o han estat clients de la llibreria. Ricomà ha recordat que la història de La Capona va tenir ja un precedent amb la llibreria VYP, de la qual ja n'era un visitant habitual, fins al punt que, segons ha dit, era una de les persones "apuntades" per quedar a deure llibres. Amb paraules d'elogi, l'alcalde ha agraït la professionalitat dels tres propietaris i els seus "anys de dedicació" a la ciutat de Tarragona. El dia, ha afegit, "és alhora trist i bonic", donat que s'ha retrobat "amb gent que fa temps que no veia". I és que La Capona ha estat punt de reunió de desenes de persones, tant a dins com a fora del local, algunes de les quals han aprofitat els últims instants per fer la darrera compra.Carod-Rovira, que recentment va publicar un article d'opinió lamentant el tancament, ha dit que "fa molta pena que Tarragona es quedi amb una sola llibreria, és una llàstima". L'exdiputat ha recordat la "confiança de poder encarregar llibres, la complicitat, la conversa sempre assegurada" que s'ha trobat sempre a La Capona. De la mateixa manera s'ha expressat Arga Sentís, que s'ha alegrat per la jubilació, però ha reconegut que "tots els clients ho vivim com una pèrdua especialment dramàtica per la ciutat", ja que una llibreria "és un equipament cultural" que en opinió l'exregidora s'ha transformat en els últims anys., un dels tres propietaris del negoci, ha explicat que la feina que els espera a partir de demà es pot allargar fins a l': "Esperem tenir-ho tot enllestit", ha dit. Això, si no hi ha cap persona o un grup de persones a les quals els puguin traspassar el negoci.El termini, abans de no començar a, s'acaba "en", tot i que segons Espinosai que el llegat de La Capona no s'acabi de perdre. Les negociacions per ara estan "molt verdes": "Quan surti alguna cosa en ferm, tant de bo, fotrem un castell de focs al carrer i cremem", diu Espinosa, que es mostra content per la resposta de la ciutadania al llarg de tot el mes de juny, quan han ofert descomptes per anar buidant el catàleg i, a banda, la majoria ha aprofitat per felicitar-los per lai lamentar el tancament d'aquest comerç.No han estat pocs elsque han decidit aprofitar les darreres hores d'obertura de la llibreria per atansar-s'hi. Al llarg del dia, l'activitat no s'ha aturat i alguns han marxat amb bosses plenes. És el cas de, que assegura que tenia pendent la visita des de feia temps: "Al final he vingut a última hora, estava a mig camí de la feina i he donat mitja volta al cotxe perquè si no...". Tot i estar alegre per la jubilació dels tres propietaris, creu que "és evident que". A més, afegeix que per a ell ha estat la seva "": "Pràcticament no n'he trepitjat cap altra, quan estàs a gust en un lloc ja no en busques un altre i".En la mateixa línia apuntaven, que regiraven la secció demalgrat inicialment han entrat buscant guies docents. Ells són més joves i, tal com apunta un altre dels amos, Pitu Rovira, els hàbits de consum de llibres han canviat . "T'acabes acostumant a mirar perquè vols, compres si vas un dia ao també mires algun lloc de", explica Foguet, veí dei que visitava La Caponaamb els seus pares. "Hem vingut per veure el que hi queda, no tant pels descomptes", afegeix Pallarès, que felicita els propietaris per la jubilació.Però no només a l'interior del local hi ha curiosos, sinó que n'hi ha que s'ho miren des de fora.contemplen elsde l'aparador, alguns dels quals solien regalar als seus. Ara hauran de buscar altres proveïdors d'històries per als familiars i també per a ells mateixos, ja que reconeixen que en alguna ocasió han aprofitat per adquirir allò que veien que els agradava. Sobre el tancament, Ramon es resigna: "".

