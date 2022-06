Forcadell demana a Borràs que no pensi en ella sinó en el prestigi del Parlament

‼️@ForcadellCarme: "La presidenta Borràs no ha de pensar en ella mateixa, sinó en el prestigi de la institució"



Forcadell creu que Borràs ha de donar 'explicacions convincents' sobre la seva imputació i que ha de tenir 'tolerància zero' amb la corrupció

Actuació concertada per adjudicar contractes

L'expresidenta del Parlamentha dit que l'actual presidenta,té una situació "molt difícil i molt complicada" perquè representa una institució. "No ha de pensar en ella mateixa, sinó en. El Parlament ha de ser una institució exemplar, tenir tolerància zero amb la corrupció, ser transparent i fer que els catalans ens en sentim orgullosos", ha dit Forcadell en una entrevista a Aquí Cuní. En aquest sentit, l'expresidenta ha dit que Borràs haurà de donar "explicacions molt convincents". "El moviment independentista no pot tenir cap obre de sospita sobre la seva honestedat, però per sobre de tot Borràs ha de pensar en el prestigi de la institució que representa", ha reblat.Laura Borràs es trobapel presumpte fraccionament de contractes quan era directora de laentre 2013 i 2017. Una de les qüestions que sobrevola el cas és què passarà amb Borràs s'obri judici oral i l'afronti com a acusada. El puntestableix que un diputat ha de ser apartat si se li obre un judici oral per corrupció. S'ha posat en marxa una comissió específica per modificar el reglament en genèric, i un dels punts estrella serà què fer amb aquest precepte. Una eventual modificació -que bona part dels grups veuen amb mals ulls- podria acabar beneficiant la presidenta de la cambra, que aquest dissabte va arribar al primer aniversari com a segona autoritat del país.Borràs sempre ha negat els fets i denuncia que éscom altres dirigents amb participació en el procés.tanca files amb la seva presidenta, peròi lamarquen distància, conscients que el cas no és polític -com els fets relacionats amb l'1-O o el procés- perquè apunta a presumptes males praxis en la gestió de recursos públics. Els republicans no tenen encara un posicionament tancat sobre com ha de procedir el partit. Tot i això, cada vegada hi ha més veus que advoquen per cenyir-se al reglament i apostar per la suspensió de Borràs.De fet, al maig la secretària general,, va defensar en una entrevista a l'ACN que Borràs no "és molt millor que s'aclareixin els fets tranquil·lament, netament, i si no ha passat res ja tornarà". Els republicans argumenten que no seria coherent donar-li "el mateix tractament" que els represaliats pel procés. En tot cas, ERC mirarà de reüll què fa la CUP i els cupaires, que van advertir dels riscos de situar Borràs a la presidència del Parlament -es van abstenir en l'elecció- precisament per la qüestió judicial, traslladen la responsabilitat a ERC i Junts sobre què fer. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va tornar a tancar dimecres la instrucció i ha demanat a la Fiscalia que presenti escrit d'acusació . En la interlocutòria, de 33 pàgines, el jutge considera que hi ha indicis que Borràs va adjudicar contractes menors a un conegut seu, Isaías Herrero, també investigat, per valor de més de 300.000 euros i relacionats amb la web de la Institució de les Lletres Catalanes. En total, s'investiguen 18 contractes menors per un valor total de 330.442,64 euros, dels quals l'ILC en va satisfer. Borràs va participar com a directora de la ILC proposant la contractació, acordant l'adjudicació, aprovant la despesa, certificant l'execució del servei, conformant la factura corresponent i autoritzant-ne el pagament.El jutge considera indiciàriament acreditat que Borràs ivan actuar de manera coordinada, juntament amb Andreu P.M i Roger E., per adjudicar contractes a l'amic de la directora de la ILC entre els anys 2013 i 2017. Hi ha correus electrònics intervinguts a Borràs i Herrero parlant sobre com presentar diversos pressupostos per un mateix servei. Un d'Herrero i l'altre de cooperatives o terceres persones vinculades a ell. Tot plegat feia que, al final, qui cobrés fos el propi amic de Borràs. En aquesta línia, el jutge veu indicis de quatre delictes:

