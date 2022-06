«La música em va donar l'empenta per treure un 10 a la selectivitat»

"La Medicina barreja totes les disciplines de les ciències i les posa al servei de les persones. I això és un gran incentiu per estudiar-la a la universitat"

La millor nota de Lleida aposta per Farmàcia

Clara Prim ha tret un 9,9 a la selectivitat, la nota més alta registrada aquest any a la demarcació de Lleida. És alumna de l’Institut Les Heures de la capital del Segrià i explica a NacióDigital que la clau del seu èxit ha estat "el treball diari a casa i el bon ensenyament dels professors". La jove lleidatana agraeix "de tot cor" als docents del seu centre l'ajuda, i assegura que sense ells no hauria estat possible aquesta puntuació acadèmica.

Clara Prim, millor nota de selectivitat de Lleida Foto: Clara Prim

Prim explica que els exàmens que va trobar més complicats van ser els de la seva especialitat, la científica, una via de batxillerat que li obre el camí de Farmàcia, la carrera que estudiarà a partir del setembre. "Em sobra nota, perquè tinc un 13,2 i la nota de tall es fixava l’any passat en un 11", admet Prim, que concreta que anirà a viure a Barcelona perquè la carrera que començarà només s’imparteix a la Universitat de Barcelona. Sobre els seus projectes a curt termini, la lleidatana ho té clar: "Descansar durant l’estiu i viatjar, que m’agrada molt. Ja toca i crec que m’ho mereixo".

Gairebéde tot Catalunya van presentar-se a laque es va fer del 14 al 16 de juny i que va posar a prova, a més dels seus nervis, els coneixements adquirits al batxillerat. Noméss han obtingut. Un número rodó que ha firmat(Sabadell, 2004). "Em vaig quedar flipant", confessa i exclama i és que era laen aquest format de les proves d’accés a la universitat (PAU) que s'assolia aquesta nota.És un dels dos noms del dia -segurament també de part del de demà- i admet estar "sobrepassat" davantque l'han contactat. El telèfon li treu fum, tant de trucades perdudes com de missatges, per això l'ha apagat i el seu germà,, li gestionat l'agenda. Entre gravar per la televisió i parlar per la ràdio, ha xerrat un instant amb- Inicialment, no ho sabia. Vaig fer, imagino, com tothom. Ahir, una companya em va dir que havien penjat les notes i vaig entrar al portal per consultar-les i tenia un 10. Em vaig quedar flipant!- Doncs, com a ritual, abans dels exàmens, la música, la música motivacional. Em va molt bé. També ho faig abans dels partits de bàsquet. Per la selectivitat em va donar l'empenta la cançó Without You de la banda Brooks & Julian Jordan. També m'agrada, i utilitzo bastant, el discjòquei Martin Garrix, encara que per estudiar no em poso aquest tipus de gènere, un de més tranquil.- I tant! A Física. A més, va ser el primer dia, que era la fase específica. Em pensava que hauria fotut la pota, però al final no va ser així. Gràcies a Déu va ser un 8,5.- Més o menys. Per exemple, en la prova de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials ha estat entretinguda, divertida. Català i Anglès, més fàcil que els altres anys, i Castellà i Història, més o menys igual, el mateix que d'altres anys.- Quan vam fer els últims exàmens del curs ja m'hi vaig posar. Però va ser amb calma, sense interrupció, perquè sabia que amb un bon batxillerat, que venia fent-lo, intuïa que podria treure bones notes a la selectivitat. Simplement, vaig fer això, de mica en mica, sense adormir-me.- Medicina a la Universitat Pompeu Fabra.- Realment és perquè soc una persona amb curiositat per les ciències i la Medicina barreja totes les seves disciplines i les posa al servei de les persones. I això és un gran incentiu.- Ahir vam sortir a sopar amb els pares i el meu germà per celebrar-ho. Ara, en breu, tocarà amb els amics i més endavant, aquest estiu, faré un viatge a Islàndia, que en tinc moltes ganes. I també, descansaré.

