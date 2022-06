Xavier Panés assumeix la presidència de la Cecot amb l’objectiu d’adequar els gremis empresarials al segle XXI

El noude la patronal vallesana, ha assumit aquest dimecres el càrrec en una assemblea extraordinària electoral que l’ha ratificat per unanimitat. Panés era l’a rellevar l’històric, que posa fi aen el càrrec.Després de prendre possessió, Panés s’ha proposat “” eliniciat durant el mandat del seu antecessor per tal “a la realitat del”. Panés també ha estés la mà a les administracions públiques per treballar plegats amb l’objectiu deactual, provocat per l’encariment de preus. “Si les empreses van bé, el país anirà bé”, ha sentenciat.Tot i que la previsió econòmica per al futur més immediat “no és positiva”, Panés ha volgut enviar unal teixit empresarial. El nou president de Cecot assegura que se segueix treballant “més que mai” per seguirals”.En aquest sentit, Panés defensa quehan deper poder prendre “les” perquè el futur sigui pròsper per a les empreses en el sentit més ampli, en al·lusió també als treballadors. Sobre els plans interns de la Cecot per modernitzar els gremis empresarials, Panés afirma que no és un repte senzill i que caldrà abocar-hiAl seu temps, el president sortint, Antoni Abad, ha defensat una la presidència de la Cecot, després que l’any passat es renovés també el càrrec de secretari general, que ostenta actualment Oriol Alba. “Ara tocava la presidència”, ha dit Abad per posar fi a disset anys al capdavant de la patronal.

