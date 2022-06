Illa torna a intentar que Aragonès reactivi la taula de partits

"Fixin una proposta de temes". És la resposta que ha donat aquest dimecres el president de la Generalitat,, a l'enèsima petició del cap de l'oposició,, perquè convoqui la taula de partits catalans. El líder dels socialistes ha interpretat que aquesta vegada hi havia una escletxa i ha recollit ipso facto el guant. Aquesta mateixa tarda ha adreçat una carta al president amb el document adjunt de les 43 propostes que ja va posar sobre la taula en la reunió que van mantenir el passat 16 de febrer a Palau "Amb l'ànim de correspondre a la petició que he entès que em feia, adjunto una proposta de temes que crec que hauríem de discutir al si de la taula de partits de Catalunya, al fòrum del que anomenem 'diàleg entre catalans'", diu Illa a la missiva. Per ara, Aragonès no ha tingut cap interès en convocar aquesta taula que sí que va reunir l'expresidenten dues ocasions i que el PSC reivindica que va ser un dels compromisos, juntament amb la taula sobre el conflicte, adquirit amb ERC en l'acord d'investidura de. A la realitat, no ha funcionat cap dels dos instruments d'interlocució.Just en un moment en què Generalitat i Moncloa exploren l'agenda per quadrar una data per a la reunió de presidents al juliol, Illa torna a intentar que Aragonès atengui una de les principals peticions que ha fet el líder socialista durant la legislatura, que és el diàleg entre partits catalans. "Li correspon a vostè", insisteix a la carta, en la qual concreta que a la primera de les reunions caldria abordar la la metodologia de treball i l'agenda de temes a tractar en funció de les aportacions de cada grup.En tot cas, entre les 43 propostes que el PSC porta sota el braç no hi ha una reforma de l'Estatut, com va abanderar Illa el passat 13 de gener en una conferència a Madrid, però sí altres qüestions com la. Els socialistes ofereixen també suport per a la defensa del català amb la seva participació al Pacte Nacional per la Llengua. Entre els punts per millorar l'autogovern, s'han obert a explorar una entesa per lao unaAragonès ha deixat clar durant la sessió de control que la seva prioritat continua sent la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte entre Catalunya i l'Estat, que no s'ha tornat a reunir des del setembre passat. De fet, el president condiciona que s'avanci en aquest instrument per reactivar l'altre espai.

