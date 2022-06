La Generalitat crea el carnet de guia turístic oficial per evitar l'intrusisme al sector

El Departament d'Empresa i Treball ha engegat aquesta setmana una campanya per promoure elper talcasosen aquest. Segons ha detallat el Govern en un comunicat, tenir aquesta identificació emesa per la Direcció General de Turisme de la Generalitat acreditarà els en matèria de qualitat, seguretat i professionalitat. "Apostem per una destinació amb personal professionalitzat que aplica bones pràctiques i vetlla per la convivència entre visitants i ciutadania", ha detallat la directora general de turisme,Tot i que a Catalunya l'activitat de guia de turisme és deamb l'objectiu delai el patrimoni català, la Generalitat de Catalunya va aconseguir el 2002 que pera alguns monuments i museus s'hagi de disposar de l'"La normativa turística catalana preveuper aquelles persones queoficial i portena l'interior de museus i monuments on per exercir l'activitat cal disposar d'aquesta habilitació", ha recordat el Govern.Segons ha detallat el Departament d'Empresa i Treball, el nou carnet ha estat dissenyat en consens amb les dues associacions de guies de turisme de Catalunya, l'i l'

