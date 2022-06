La Cambra de Comerç expressa el seu suport al Consell de la República

Elha aprovat aquest dimecres, per àmplia majoria, una declaració de suport a la independència i al, amb una menció de reconeixement a la figura del president La proposta figurava en l'ordre del dia, tal i com vam informar . També s'ha aprovat una declaració en favor de reduir al mínim la presència en el ple de les anomenades, les 14 places reservades a grans empreses que fan una aportació voluntària a l'entitat però que no arriben al ple a través del vot.En el si de l'executiva de la Cambra es vala declaració en favor de l'Estat propi i, especialment, la referència al Consell per la República. Es va valorar si aquesta menció explícita es podria entendre en un sentit partidista, cosa que s'ha volgut evitar. Finalment, però, es va decidir mantenir la integritat del document aprovat pel Ple cameral.Les dues propostes responen a lesper Eines de País, que va guanyar les eleccions camerals el 2019 i que, a l'obtenir una clara majoria al Ple, va elegircom a president. Amb posterioritat, Canadell va passar a la política activa iel va succeir com a presidenta de la institució. Reduir al mínim la presència de representants d'empreses al Ple cameral que hi siguin sense passar pel procés electoral ha estat des d'aleshores una reivindicació dels actuals dirigents de la corporació.Des de l'entitat sempre s'ha insistit en què no són contraris per principi a aquestes catorze empreses, ja que n'hi ha que aporten valor afegit. Els seus crítics assenyalen que això seria negatiu per la Cambra, ja que seria vist com unque donen suport a la casa. Des de l'executiva de Roca es recorda que l'entrada dels catorze "vots de plata" és recent, fruit de la llei estatal de Cambres del 2014.Prèviament, cal fer el que s'anomena la distribució d'epígrafs. És a dir, definir els àmbits de cada sector econòmic on se celebraran eleccions. Toca, per tant, aclarir quants llocs del Ple són elegits per sufragi universal. Des de l'equip de Mònica Roca s'ha insistit en lque suposa que hi hagi un percentatge de llocs que no passin per elecció. Actualment, s'elegeixen 40 membres del Ple mentre que hi ha alguns llocs reservats a representants de les organitzacions patronals. Entre les grans empreses presents, hi ha Banc de Sabadell, Banco Mediolanum, CaixaBank, Criteria Caixa, Deloitte, el Gremi d'Hotels de Barcelona, Indra, PricewaterhouseCoopers, el RACC i Damm.Però el que ha generat més incomoditat en els sectors tradicionals de la Cambra és la proposta deEl manifest que se sotmetrà a debat i votació del Ple comença recordant la funció de l'entitat d'exercir "la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria la navegació", així com la internacionalització de les empreses catalanes i l'economia productiva.La Cambra propugna que Barcelona i Catalunya continuïn sent "un pol d'atracció i retenció del talent humà i de la inversió empresarial" i assegura que per això "cal una política econòmica valenta" que "acabi amb el menysteniment i elsque patim des de fa massa temps, en particular, en les inversions en infraestructures ". Des de la Cambra recorden els darrers incompliments pel que fa a l'execució de les inversions promeses per l'Estat. Per l'entitat,L'executiva de la Cambra de Comerç proposa al Ple que expressi "elal Consell per la República -amb el MHP Puigdemont al capdavant- per la seva preuada tasca dirigida a assolir aquell objectiu, tan necessari com urgent pel teixit productiu del nostre país, i a llur, constituïda recentment a la Catalunya Nord, com a òrgan legítim de representació".Aquesta proposta ha desfermat la caixa dels trons en un sector de la corporació. Des de la direcció cameral es nega que es pretengui fer política, sinó que tan sols volen defensar unai que en aquest àmbit hi entra perfectament la defensa de la independència. Aquest dilluns,, és de celebracions patronals. Foment celebra a les Drassanes el lliurament de les seves medalles d'or amb presència del president. Aquest vespre,lliura les seves distincions anuals amb el president espanyol,, i Aragonès. La Cambra, per la seva banda, referma el seu independentisme i prepara un Ple que promet ser calent. Les institucions econòmiques catalanes dibuixen així un

Proposta de manifest pel reconeixement del Consell per la República by edicio naciodigital on Scribd

