El president del PSG va pressionar la Roma perquè no jugués el Gamper

La Roma de José Mourinho no serà finalment el rival delen la propera edició deli no sembla que la versió oficial està lluny de la realitat. Segons publica Corriere dello Sport, el president delserà un dels actors que va tenir a veure en la renúncia dels romans a visitar elI és queés també el president de l'(ECA), una entitat que uneix els clubs que s'oposen a la Superlliga. Així, el màxim mandatari del PSG hauria contactat diversos cops amb la junta directiva de la Roma perquè boicotegés el torneig. Això es deu al fet que el Barça és un dels màxims defensors de laEl conjunt italià, vigent campió de l'Europa, havia de visitar el Camp Nou el dissabte 6 d'agost. L'entitat blaugrana va anunciar dilluns que no es produirà l'enfrontament després que la Roma hagi rescindit unilateralment el contracte que ho certificava. El departament legal del Barça està estudiant les possibles accions per reclamar danys i perjudicis causats per aquesta "inesperada i injustificada decisió".Com ja es va fer lapassada, el Gamper havia de ser: primer amb un duel entre els dos equips femenins i posteriorment amb la tradicional presentació de l'equip i el Gamper masculí. El club ja ha explicat que busca un nou rival.

