Aquestes han estat les notes més altes de la selectivitat 2022 a Catalunya

han aconseguit la nota més alta de les proves d’accés a la universitat (PAU) amb un. Es tracta d’un noi que ha cursat el segon de batxillerat a l’Escola Pia de Sabadell i una noia que l’ha fet als Salesians de Sant Vicenç dels Horts, convertint-se en els dos alumnes amb unaa la demarcació de Barcelona.Un total de 31.987 estudiants han superat les proves de la convocatòria ordinària d’enguany, el 96,9% de l’alumnat. Dels 39.767 estudiants, 33.006 es van examinar de la fase general i 6.761 només de l'específica. Lade les PAU ha estat de, molt similar a l’any anterior (6,84).A més dels dos estudiants que han tret un 10 a la demarcació de Barcelona, a la deuna alumna de l’escola Les Heures ha tret un. La mateixa nota l’ha tret una alumna de la demarcació dede l’institut Tossa de Mar. Pel que fa a, la nota més alta ha estat un, que han obtingut una noia de l’institut Andreu Nin del Vendrell i sis nois provinents de La Salle Tarragona i dels instituts Cambrils, Gabriel Ferrater i Soler (Montblanc), Fontanelles (Les Borges del Camp), La Talaia (Segur de Calafell), i Antoni Martí i Franquès (Tarragona).Enguany hi ha 1.409 alumnes - 853 noies i 556 nois - que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU. Els distingits rebran un diploma acreditatiu.Pel que fa a l’alumnat procedent de segon de batxillerat,La nota mitjana de les proves d’aquests estudiants ha estat dementre que la nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 7,6. Pel que fa a la nota mitjana d'accés a la universitat - que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU - ha estat deDels 6.761 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 2.900 aprovats procedeixen de batxillerat i 2.676 de cicles formatius de grau superior (CFGS). En aquests dos col·lectius d’alumnes es consideren aprovats si han superat amb una nota igual o superior a 5, alguna de les matèries a les quals s’han presentat. El percentatge d’aprovats ha estat del 89,2% en el cas d’alumnes de batxillerat i del 76,2% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior.han aprovat un total de, amb una mitjana de l’expedient situada en uni una mitjana de les PAU de. Això fa que la mitjana d’accés se situï en un 7,2, la mateixa que a. En aquesta demarcació la mitjana de l’expedient ha estat dei la de les PAU de6,9. Pel que fa al nombre d’aprovats, han passat un total de 3.050 estudiants.aquesta xifra se situa en 1.780 persones amb la mitjana d’expedient situada en unLa de les PAU és de 6,8 i la mitjana d’accés es queda en un 7,3. Finalment, a Tarragona la mitjana de l’expedient és de, la de les PAU dei la d’accés de. En aquesta demarcació han aprovat 3.051 estudiants que s’havien presentat.Tenint en compte les mitjanes dels alumnes que han aprovat, la nota mitjana de la provaha estat lade les matèries comunes, amb un. La segueixenen ambdós casos, això com la dese situen amb les mitjanes més baixes, amb uni un, respectivament.Pel que a les matèries específiques per modalitat,(7,6),(7,1),c (7) i(7), tenen les mitjanes més elevades. Pel que fa a la cua s’hi troben matèries com(5,1) o(5,8).

