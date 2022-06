La sentència que anul·la el vot de Lluís Puig sosté que vulnera els drets de la resta de diputats

La sentència delque anul·la el vot delegat de l'exconseller i diputatargumenta que la situació en la qual es troba -a l'exili a Brussel·les- no té cabuda en el reglament del Parlament per justificar la seva participació a distància. El text, al qual ha tingut accési que arribarà properament a la mesa de la cambra, dona la raó al PSC a l'hora de considerar que vulnera a exercir les seves funcions representatives. La sentència és ferma, amb la qual cosa ara la presidenta del Parlament,s, haurà de decidir si l'acata i impedeix a partir d'ara el vot de Puig o bé si s'enfronta a la decisió judicial amb les conseqüències que se'n pugui derivar.Segons la sentència, de 16 pàgines, el fet que Puig argumenti que les seves circumstàncies l'incapaciten per poder exercir de forma presencial el dret a vot no troba "suport" en les previsions del. "Voluntàriament ha decidit eludir l'acció de la jurisdicció penal espanyola", recull l'escrit, que recorda que sobre ell pesa una ordre judicial de cerca i captura i d'ingrés a la presó. La decisió del TC se circumscriu a l'acord de la mesa que va acceptar elde Puig, però no té impacte sobre els acords que s'hagin pres amb l'emissió del seu vot delegat. Això vol dir que no té caràcter retroactiu en acords ja presos per la cambra, sinó que és a partir d'ara que el seu vot ja no pot ser comptabilitzat.La sentència sorgeix d'un recurs de Salvador Illa i el grup del PSC, que consideren que la decisió de la mesa de 26 de març de 2021 xoca amb l'article 95 del reglament del Parlament, que no inclou les circumstàncies de Puig. La delegació del vot de l'exconseller, diu el TC, trenca el principi de personalitat del vot, perquè la persona en qui delega el vot pot votar per Puig i per ella mateixa.

