La Sindicatura detecta un sobrecost d'1,55 milions en el contracte a Ferrovial pels gestors Covid

hauria cobrat indegudament a la Generalitat fins aque va estar vigent entre juny de 2020 i gener de 2021. Així ho determina un informe de lafet públic aquest dimecres que analitza el conjunt de contractes del. En concret, el sobrecost injustificat es deuria a un increment de plantilla efectuat per l'empresa sense que la feina ho requerís, a banda que hauria facturat indegudament personal que es trobava de baixa.El contracte subscrit pel SEM a instàncies del Departament de Salut establia una retribució fixa d'un màxim de 9,06 milions i una altra de variable de, com a molt, 8,63 milions, en cas que calgués incorporar més professionals si la pandèmia empitjorava. Tot plegat, per un termini màxim d'un any o, com va ser el cas, fins a l'inici de la vacunació. En total, la Generalitat va pagar a Ferrovial, una quantitat equivalent exactament als vuit mesos de l'anualitat, peròDe fet, l'informe de la Sindicatura posa de manifest que el mes de major nombre de trucades i minuts efectius va ser l'octubre de 2020, amb l'inici de la segona onada, quan 357 gestors van fer 478.461 trucades que van ocupar un total de 5,2 milions de minuts. Els mesos següents,. Així, mentre cada gestor feia unes 44,7 trucades cada dia durant l'octubre, el desembre ja només en realitzava 12, pràcticament una quarta part.Per tot això, l'òrgan fiscalitzador conclou que "el dimensionament en nombre de gestors adscrits al servei, excepte els mesos d'agost, setembre i octubre del 2020, va ser superior al necessari, atès que els gestors no van realitzar les trucades previstes, i per tant, la sevaa aquella per a la qual van ser contractats". Segons els seus càlculs, l'excés de facturació arriba als 1,55 milions d'euros.L'informe assevera que "el sobrecost finalment pagat en l'execució d'aquest contracte, en relació amb el seu valor estimat,i no compleix els". No és, però, l'única irregularitat que hi detecta, ja que també exposa que, durant la seva vigència, diversos treballadors van estar de baixa i, malgrat això, Ferrovial els va facturar com si fossin jornades completes que hagués hagut de pagar l'empresa, sense deduir l'En les seves al·legacions, el SEM admet que hi va haver un sobrecost i, de fet, aquest organisme va incoar un expedient el novembre passat per determinar l'abast d'aquesta quantitat cobrada en excés per. Tot i això, segons els seus càlculs, és sensiblement menys que allò establert per la Sindicatura. En concret,

